Rút sạch tiền trong tài khoản khi cướp túi của thiếu phụ

Ngày 11/7, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Mẫn (27 tuổi) và Phùng Anh Tuấn (25 tuổi) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Tuấn và Mẫn tại cơ quan công an.

Trưa 22/6, Tuấn chở Mẫn bằng xe máy qua một số huyện ngoại thành để tìm người sơ hở, cướp giật. Tới đường gom thuộc địa phận xã Cự Khê (huyện Thanh Oai) hướng về nội thành, cả hai phát hiện một phụ nữ cùng chiều, treo túi xách ở xe máy nên cướp giật.

Nạn nhân hô hoán và tăng ga đuổi theo. Đến đoạn cầu vượt đường sắt thuộc địa phận phường Kiến Hưng (quận Hà Đông), thiếu phụ bị ngã xe máy, tử vong sau hơn một tuần điều trị tại bệnh viện.

Cuối tháng 6, Mẫn đến công an đầu thú, hai ngày sau Tuấn ra trình diện. Hai nghi can khai do trong túi có thẻ ATM và tờ giấy có mã pin nên đã rút được 12 triệu đồng của bị hại.

Tuấn và Mẫn đều có tiền án về tội Trộm cắp và Đánh bạc.

Hoàng Việt