Rút dao chống trả cảnh sát khi bị phát hiện ma túy

Nghi can Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Khoảng 4h ngày 28/6, Cảnh sát phòng chống ma túy Công an thành phố Huế cùng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tuần tra địa bàn. Đến ngã 3 đường Nguyễn Lộ Trạch và Dương Văn An (phường Xuân Phú) phát hiện Ngô Thế Khánh (29 tuổi) có biểu hiện nghi vấn.

Bị yêu cầu kiểm tra, Khánh không chấp hành mà bất ngờ rút con dao bấm thủ sẵn trong người ra tấn công lực lượng tuần tra để tìm lối thoát thân. Bủa vây, khống chế được Khánh, cảnh sát thu giữ một gói ma tuý mang theo người.

Nhà chức trách xác định Khánh nghiện ma tuý, đã có 2 tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội Cố ý gây thương tích. Ma túy được anh ta mua từ một người không rõ tên tuổi tại Bến xe phía Bắc thành phố Huế.

Đắc Đức