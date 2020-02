Quyền lợi của người lao động khi điều trị nCoV

Tôi hay phải tiếp xúc với khách hàng nên lo lắng, muốn hỏi về các quyền lợi nếu chẳng may bị nhiễm bệnh? (Độc giả Hoàng Hà)

Luật sư trả lời

Theo điều 3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007, bệnh truyền nhiễm nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh cũng được xếp vào nhóm A.

Điều 142 Bộ Luật lao động quy định về tai nạn lao động như sau: Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra thuộc nhóm A. Với người lao động mắc bệnh truyền nhiễm do virus corona gây ra không được xem xét dưới dạng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do trong môi trường khác, không gắn liền với công việc người lao động vẫn có khả năng lây nhiễm.

Như vậy, khi nhiễm bệnh, người lao động chỉ được hưởng chế chế độ ốm đau.

Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm với người lao động nói chung tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố về việc phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị cho những người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Như vậy, người lao động mắc bệnh truyền nhiễm Covid-19 (tức thuộc bệnh dịch nhóm A) sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả theo chế độ ốm đau.

Luật sư Quách Thành Lực

Công ty Luật TNHH LSX