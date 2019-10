Quảng Ninh công bố danh tính nghi can cướp tiệm vàng

Công an đề nghị người dân báo tin về tên cướp Đinh Thanh Tùng song khuyến cáo không tự ý truy bắt vì nghi phạm có "vũ khí nguy hiểm".

Tối 8/10, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) thông báo kẻ gây ra vụ cướp tiệm vàng Lương Oanh vào chiều cùng ngày là Đinh Thanh Tùng (30 tuổi, trú tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh). Tùng đang ở tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Khi rời tiệm vàng, Tùng đi xe máy hiệu Yamaha Exciter 150 màu vàng đen không có biển kiểm soát, đội mũ bảo hiểm màu xám, mặc áo phông cộc tay màu xám, quần dài vải màu đen, đi giầy màu xám.

"Đề nghị tổ chức, người dân không tự ý truy bắt vì nghi phạm mang theo vũ khí rất nguy hiểm. Ai phát hiện thì thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Triều theo các số điện thoại: 02033870067 hoặc 09111460266 hoặc cho cơ quan công an nơi gần nhất", thông báo của công an nêu.

Cảnh sát xác định nghi phạm cướp ở tiệm vàng Lương Oanh là Đinh Thanh Tùng. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 15h30, tên cướp đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, mang súng ngắn (dạng súng K54) xông vào tiệm vàng Lương Oanh ở phường Mạo Khê khống chế hai nhân viên, yêu cầu cho 200 triệu đồng vào chiếc ba lô mang theo.

Hắn đánh rơi tiền trong lúc đi ra cửa. Khi cúi xuống nhặt, hắn bị một phụ nữ từ trong tiệm vàng lao ra giật lại túi tiền rồi đóng cửa. Kẻ cướp nổ súng chỉ thiên đe dọa và lên xe máy Exciter bỏ chạy nhưng bị xe bán tải của người dân tông trúng.

Cả khu phố náo loạn, người dân hô hào vây bắt nhưng không ai dám lại gần do nghi phạm mang theo súng. Tên cướp sau đó lên xe máy tẩu thoát.

Theo cơ quan điều tra, trong chiếc túi được lấy lại có khoảng 200 triệu đồng và một chiếc điện thoại của nghi phạm.