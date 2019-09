Phó chánh án bị tố cáo 'bắt cóc' 3 đứa trẻ

TP HCMPhó chánh án TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam và giảng viên trường nghiệp vụ kiểm sát Lâm Hoàng Tùng phải làm việc với cảnh sát vì bị tố cáo "bắt cóc trẻ".

Ngày 27/9, Công an quận 1 cho biết đã làm việc với ông Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM) theo đơn trình báo của bà Hoàng Thị Thu Thảo (36 tuổi) ngụ tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao. Cơ quan điều tra đề nghị hai người này tường trình về việc bà Thảo tố cáo bị đánh, chiếm đoạt nhà, bắt cóc 3 đứa con.

Clip Phó chánh anh bắt em bé Ông Nam, Tùng đưa các đứa trẻ lên taxi nhưng bị ngăn chặn.

Làm việc với Công an quận 1, bà Thảo cho biết, năm 2017 ký hợp đồng mua căn nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đakao) của bà Chi với giá 25 tỷ đồng để ở và cho thuê dạng căn hộ mini. Bà đã đưa 16 tỷ và bỏ tiền trang trí, sửa chữa căn nhà dạng biệt thự 5 tầng để cho thuê, gắn biển hiệu Home 1983. Số tiền còn lại, theo hợp đồng bà sẽ trả đủ khi xong thủ tục hoàn công. Hiện, thủ tục này vẫn chưa hoàn tất, giấy tờ nhà vẫn đứng tên bà Chi.

Khoảng hai tháng trước ông Lâm Hoàng Tùng và một nhóm người kéo đến nói rằng đã được bà Chi uỷ quyền làm những thủ tục liên quan đến căn nhà. Bà Thảo làm đơn khởi kiện và vụ việc đang được TAND quận 1 thụ lý.

Chiều 19/9, bà Thảo đang ở Đà Lạt, ở nhà chỉ có 3 con nhỏ (đứa lớn nhất 3 tuổi) đang được hai người giúp việc và cô em họ trông nom, thì hàng chục người kéo đến. Trong đó có ông Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng, hơn chục thanh niên mặc đồng phục công ty bảo vệ và người đàn bà mặc áo vàng nhận là nhân viên văn phòng thừa phát lại.

Ông Nam (phải) bế đứa trẻ xuống taxi. Ảnh cắt từ clip.

Những người này xông vào trong lục tung đồ đạc, tài sản. Người nhà bà Thảo phản ứng thì họ nói "đến để phong tỏa tài sản" và niêm phong tất cả đồ đạc. Ông Nam, Tùng và người đàn bà áo vàng mỗi người bế một đứa con của bà Thảo đưa ra chiếc taxi. Em bà Thảo và hai người giúp việc tri hô. Hàng xóm xung quanh phát hiện sự việc liền ngăn cản chiếc taxi khiến tài xế phải từ chối chở các cháu bé đi.

Trong lúc giằng co, hai cô giúp việc của bà Thảo bị nhóm người mặc đồng phục vệ sĩ đánh, một người ngất xỉu được đưa đi cấp cứu. Nhóm bảo vệ đóng cửa nhà, chiếm đóng bên trong, không cho bất kỳ người nào vào. Ông Nam, Tùng để những đứa trẻ vào nôi trước cửa nhà rồi bỏ đi.

Hiện, bà Thảo và người thân không thể vào trong nhà lấy quần áo, đồ đạc, tài sản... do nhóm vệ sĩ đã chiếm đóng. Bà Thảo nhiều lần tìm cách trèo vào, đều bị nhóm người bên trong dùng cây thọc vào người, ngăn cản, hoặc khống chế, đẩy đuổi thô bạo. Toàn bộ sự việc được người nhà bà Thảo và người dân ghi hình, gửi cho cơ quan điều tra.

Bà Thảo tranh chấp giữ nhà. Ảnh cắt từ clip.

Theo ông Nguyễn Hải Nam, ông có hợp đồng với ông Tùng thuê một phòng tại căn nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, do nhà của ông bên quận 7 đang sửa chữa. Hôm đó ông có mặt vì được Tùng kêu tới nhận phòng. Đến nơi ông thấy đã có đông người, vệ sĩ, công an. Tùng và một phụ nữ bế một cháu nhỏ khoảng 4-5 tháng tuổi, có ba phụ nữ bao quanh giằng co.

"Nghe người dân xung quanh nói 'ai bế giùm cháu nhỏ' thì tôi kêu người phụ nữ đưa đây tôi bế. Sau đó tôi đặt bé vào trong nôi và trông cháu đến khi có người đến giữ. Tất cả diễn ra trong khoảng 10 phút, có sự chứng kiến của nhiều người dân, Công an phường Đa Kao. Tôi cũng không đánh bất kỳ ai có mặt ngày hôm đó. Tố cáo tôi bắt cóc trẻ con, đánh người là không đúng", ông Nam nói.

Phó chánh án tòa quận 4 nói rằng, không biết căn nhà đang tranh chấp. Khi xảy ra sự việc ồn ào, ông gọi điện hỏi toà quận 1 mới biết đang thụ lý vụ kiện. "Sai sót của tôi là tin tưởng người quen (ông Tùng) mà không đọc kỹ hợp đồng. Sau hôm xảy ra sự việc tôi đến lấy lại đồ của mình và không thuê căn nhà này nữa. Tôi không có hưởng lợi lộc gì từ căn nhà nên nói tôi chiếm giữ căn nhà này là sai sự thật. Tôi cũng khai với cơ quan công an như vậy", ông Nam nói.

Liên hệ đến số điện thoại của ông Lâm Hoàng Tùng thì người phụ nữ nghe máy, xưng là vợ của ông Tùng và cũng là người phụ nữ xuất hiện trong clip ở nhà bà Thảo. "Hai hôm nay con tôi bị sốt phải đi bệnh viện, chưa sắp xếp được thời gian để trao đổi", bà này nói.

Bà Thảo và các con ăn ngủ trước nhà. Ảnh: Uyên Trinh.

Đến chiều 26/9, bà Thảo và 3 con nhỏ vẫn nằm trên giường xếp trước cổng căn nhà khóa kín. Trong sân, hai nhân viên bảo vệ đi qua lại, nhiều người khác canh giữ tại tầng hầm. "Chúng tôi không phải nhóm vệ sĩ xuất hiện trong clip đăng trên mạng những ngày qua. Công ty chúng tôi mới nhận hợp đồng canh giữ nhà này", một người nói.

"Bước đầu xác định sự việc xuất phát từ tranh chấp quyền sở hữu căn nhà. Chúng tôi đang làm rõ hành vi của những người liên quan, dấu hiệu vi phạm pháp luật. Công an TP HCM đã chỉ đạo không để tình hình gây mất an ninh trật tự", lãnh đạo Công an quận 1 cho biết.

Lãnh đạo TAND TP HCM, Hiệu trưởng Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát đã yêu cầu ông Nam và Tùng tường trình về sự việc.

Uyên Trinh - Quốc Thắng