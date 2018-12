Sáng nay, Công an Quảng Trị xác nhận đang điều tra nguyên nhân tử vong của phạm nhân Võ Công Bằng (28 tuổi, trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) trong khi lao động ở trại giam Nghĩa An (thuộc Bộ Công an, đóng tại Quảng Trị).

Hai ngày trước, Bằng bị điện giật khi đang điều khiển máy trộn bê tông. Dù được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, song phạm nhân này đã tử vong.

Gia đình Bằng cho rằng có khuất tất trong cái chết của anh ta nên đề nghị nhà chức trách làm sáng tỏ.

Hoàng Táo