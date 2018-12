Phá đường dây tiêu thụ tiền giả quy mô lớn

Sáng 1/6, Công an tỉnh Quảng Nam công bố thông tin phá đường dây mua bán, vận chuyển và tàng trữ tiền giả quy mô lớn.

Theo đại tá Huỳnh Trung Nguyên, Phó giám đốc công an tỉnh, trung tuần tháng 5, từ tin báo của người dân, Công an huyện Thăng Bình bắt giữ hai anh em ruột Đào Văn Cần (27 tuổi) và Đào Văn Ninh (35 tuổi, cùng trú huyện Phú Bình, Thái Nguyên) khi đang tiêu thụ tiền giả ở chợ. Khám xét hai nghi can, cảnh sát thu giữ hơn 100 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng.

Chu Thị Oanh khi bị bắt. Ảnh: C.A

Cần khai đầu tháng 5 vào Đăk Lăk xin việc làm. Tại đây, Cần gặp đồng hương Nguyễn Văn Tuân (35 tuổi) và Nguyễn Văn Hòa (48 tuổi, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Hòa sau đó rủ Cần tham gia vào đường dây tiêu thụ tiền giả với tỷ lệ ăn chia 50/50. Sau khi tiêu thụ 20 triệu đồng tiền giả ở các chợ tại Đăk Lăk và mang về chia cho Hòa một nửa, thấy dễ kiếm lời Cần rủ thêm anh trai là Ninh cùng đưa “hàng” xuống Quảng Nam lừa.

Với thủ đoạn mua các mặt hàng có giá trị lớn, kẹp tờ tiền thật phía ngoài để không bị phát hiện, Cần và Ninh nhanh chóng tiêu thụ nhiều tiền giả ở các chợ trên địa bàn Thăng Bình. Tuy nhiên, một số tiểu thương sau đó phát hiện nên trình báo công an.

Nhận định đường dây này quy mô lớn, Công an tỉnh Quảng Nam mở rộng điều tra và bắt thêm Hòa, Tuân cùng Đinh Thị Tuyết (32 tuổi, trú Quỳnh Lưu, Nghệ An), Nguyễn Thị Nguyệt (34 tuổi, trú Phú Bình, Thái Nguyên), và Chu Thị Oanh (47 tuổi, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Oanh bị cho là người cầm đầu đường dây.

200 triệu tiền giả Oanh mua từ Trung Quốc giá 25 triệu đồng. Ảnh: C.A

Đại tá Nguyên cho hay, Oanh được đặc xá ngày 2/9/2015 sau khi bị kết án 4 năm tù về tội buôn bán tiền giả. Khi bị bắt, cảnh sát thu giữ trên người Oanh 200 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Người phụ nữ khai, vừa qua Trung Quốc mua số tiền này từ một người đàn bà tên A Mỉng với giá 25 triệu đồng, khi đang trên đường mang tiền giả vào miền Trung giao cho Hòa và đồng bọn thì bị bắt. Trong 7 nghi can này, có 3 người nhiễm HIV.

Khám xét 7 nghi can và giao nộp của tiểu thương, cảnh sát thu giữ hơn 1.200 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Nhà chức trách nhận định, vẫn còn số lượng lớn tiền giả đang lưu hành trên thị trường, chưa thể thu hồi. Công an Quảng Nam kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến đường dây này. Số điện thoại liên hệ 0985,007.775, gặp đại tá Dương Tấn Bộ, Trưởng Phòng an ninh điều tra.

Vụ việc đang được làm rõ.

Tiến Hùng