Ông Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố thêm tội gây thất thoát tài sản nhà nước

Ông Phan Văn Anh Vũ bị phạt 9 năm tù

Ông Phan Văn Anh Vũ tại TAND Hà Nội ngày 30/7. Ảnh: TTXVN

Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố bị can với Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Nhà chức trách cho hay việc khởi tố nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí được khởi tố ngày 17/4 có liên quan nhiều cựu lãnh đạo cấp cao tại Đà Nẵng.

Trong ngày 8/8, tại vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can về cùng tội danh với bốn cựu lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước tại Đà Nẵng. Bốn bị can được tại ngoại và bị nghi ngờ có liên quan trách nhiệm trong việc bán ít nhất 4 nhà công sản cho Phan Văn Anh Vũ ở quận Hải Châu - địa bàn trung tâm Đà Nẵng.

Các nhà, đất công sản trên được bán, sang nhượng dưới thời hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh (63 tuổi, Chủ tịch Đà Nẵng giai đoạn năm 2006-2011) và ông Văn Hữu Chiến (64 tuổi, Chủ tịch Đà Nẵng năm 2011-2014).

Bốn tháng trước, ông Minh, Chiến bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015) và Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai (Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015).