Ông Lê Trương Hải Hiếu: 'Thưởng người báo tin tội phạm từ tiền mạnh thường quân'

Thưởng 3 triệu đồng cho người báo tin mại dâm ở Sài Gòn

- Vì sao quận 12 lại treo thưởng cho người báo tin tội phạm?

- Đây là địa bàn rất rộng, dân đông và có nhiều thành phần, nhất là người lao động nhập cư do có các khu công nghiệp. Vì vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khá phức tạp, có nhiều khó khăn trong công tác quản lý.

Nghiên cứu cho thấy các kế hoạch truy quét tội phạm của công an đều có sự giúp đỡ của người dân vì họ nắm rõ địa bàn nhất. Đó là lý do chúng tôi xây dựng chương trình "Vì quận 12 bình yên" để khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Các thông tin về truy nã, mại dâm, cờ bạc, trộm cắp, cướp giật, ma túy, buôn bán hàng gian, hàng giả, thực phẩm bẩn... người dân cung cấp sẽ được xác minh và có cơ chế khen thưởng. Trong đó bao gồm ban chuyên án, cán bộ trực tiếp tham gia, người dân... đều được khen thưởng theo đầu tội phạm.

Theo quy chế đã được UBND quận thông qua, kinh phí của chương trình là nguồn tiền tự nguyện đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân và được sử dụng công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận.

Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu. Ảnh: Hữu Công

- Kỳ vọng của ông vào chương trình này?

- Tôi cho rằng tiền thưởng chỉ là phụ, là cách bày tỏ lòng cảm ơn với người dân. Cái chính là tạo nên phong trào, tăng trách nhiệm người dân với xã hội, góp phần vào việc toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Qua những hoạt động đó mình tuyên truyền cho họ hiểu một công dân phải như thế nào, sống văn minh ra sao rồi nhân rộng ra.

Ví dụ như trường hợp bắt được cướp, người dân thấy chủ tịch phường, chủ tịch quận đến tuyên dương, có những căn dặn, chia sẻ thì ý thức trách nhiệm của họ ngày càng cao hơn.

Từ chuyện này mình phát động các phong trào khác, mới nói người dân bỏ rác đúng nơi quy định, mới tuyên truyền người dân chấp hành luật giao thông được...

- Chương trình này được nhiều người ủng hộ và đề nghị nhân rộng, ông suy nghĩ gì?

- Thật ra, việc khen thưởng cho người cung cấp thông tin về tội phạm trước đây đã được thực hiện ở phường Bến Thành, quận 1. Tuy nhiên, ở cấp quận thì đây là địa phương đầu tiên.

Người dân muốn nhân rộng việc này tôi thấy cũng rất xác đáng. Hiện, quy chế khen thưởng chỉ ở tầm cấp quận, để thực hiện ở cấp thành phố chỉ có lãnh đạo thành phố mới có thể có cơ chế, chính sách thúc đẩy nó mạnh hơn.

Cá nhân tôi cũng mong muốn việc này được thực hiện ở cấp thành phố. Vì còn nhiều vấn đề khác như băng nhóm tội phạm có tổ chức, trang bị phương tiện hiện đại phục vụ công tác đấu tranh... chỉ có tầm thành phố mới thực hiện được.

- Thực trạng nổi cộm của quận 12 hiện nay và hướng giải quyết?

- Người dân bức xúc nhiều nhất về quy hoạch "treo", ô nhiễm môi trường. Khi vừa được phân công làm chủ tịch quận, tôi hứa cố gắng sâu sát với người dân để rà soát lại các quy hoạch. Cái nào không còn phù hợp thì kiến nghị điều chỉnh, thay đổi. Quy hoạch nào đúng nhưng không tổ chức thực hiện được thì làm sao để đẩy nhanh tiến độ.

Quận sẽ đề xuất thành phố, các sở ngành cải thiện hệ thống giao thông kết nối giữa quận 12 với trung tâm thành phố. Chỉ có giao thông mới tạo nên động lực để thực hiện quy hoạch. Nhiều người nói bờ hữu sông Sài Gòn quận 12 đẹp quá nhưng mà đẹp mấy mà giao thông trắc trở thì ai đến chơi. Phải giải quyết được quy hoạch mới làm được các vấn đề cảnh quan, đô thị, vệ sinh môi trường...

- Sau 8 tháng là người đứng đầu chính quyền quận này, ông thấy mình đã làm được những gì?

- Cái này phải để người dân đánh giá mới đúng. Nhưng tôi thấy tất cả những gì tôi làm được là đã cố gắng hoàn thành tốt nhất, đúng tiến độ nhất những nhiệm vụ của các đồng chí trước đây đang làm dở dang, bàn giao lại.

Còn trăn trở và những điều chưa làm được thì vẫn là việc xây trục giao thông kết nối với trung tâm, làm động lực cho sự phát triển của quận 12 và đây cũng là công việc khó nhất mà UBND quận đang cố gắng.

Tổng kết một tuần triển khai chương trình "Vì quận 12 bình yên", công an đã tiếp nhận được nhiều thông tin người dân cung cấp về tình trạng cướp giật, lừa đảo, hàng giả… Trong đó, ông Lê Trương Hải Hiếu đã trao thưởng 2 triệu đồng và bằng khen của UBND quận 12 cho anh Hồ Hiếu Tâm (27 tuổi, hành nghề lái xe) do đã dũng cảm tham gia bắt quả tang đôi cướp giật giỏ xách của người đi đường.

Hữu Công