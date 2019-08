Ông lão xâm hại bé gái 7 tuổi

Khi ở nhà một mình, gia chủ 67 tuổi tại Nghệ An đã có hành vi dâm ô với đứa trẻ hàng xóm, tạo nhiều thương tổn trên cơ thể.

Ngày 1/8, ông Trần Minh Giao (67 tuổi, trú xã Lưu Sơn) bị Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) khởi tố bị can về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Ông Giao bị cáo buộc vào giữa tháng 7 khi đứa trẻ đến nhà chơi đã dụ bé lên giường và thực hiện hành vi đồi bại. Lúc này, ông ta đang ở nhà một mình.

Hôm sau, người thân khi tắm cho bé đã phát hiện các dấu vết tổn thương trên cơ thể. Nạn nhân lúc này mới kể lại việc làm của ông Giao.

Làm việc với cơ quan công an, ông Giao khai trước lúc gây án đã uống rượu nên không làm chủ được bản thân.