Ông lão trình báo mất 750 triệu đồng sau cú điện thoại báo nợ cước

Ngày 24/7, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho hay mới tiếp nhận đơn trình báo của ông Bình (77 tuổi) về việc bị lừa gần 800 triệu đồng.

Theo trình báo, sáng 2/7, ông Bình nhận được điện thoại của người đàn ông tự xưng là cán bộ tòa án tại TP HCM thông báo gia đình ông nợ hơn 7,8 triệu đồng tiền cước điện thoại.

Ông Bình phủ nhận việc nợ cước, song người này hỏi việc ông đánh rơi chứng minh nhân dân và có người đã dùng giấy tờ này để đăng ký số thuê bao. Sau đó, người này cho hay, số chứng minh nhân dân của ông còn được đăng ký mở tài khoản ngân hàng và chuyển vào 6-7 tỷ đồng song tiền nguồn liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Ngay sau đó, gã chuyển máy để ông Bình nói chuyện với một người tự xưng là phó giám đốc công an TP HCM. Ông Bình được hướng dẫn nếu muốn chứng minh vô can phải chuyển tiền vào một tài khoản do "phó giám đốc công an" đưa và không được trao đổi với ai khác.

Ông Bình trình báo do quá hoảng sợ đã hai lần tới ngân hàng rút 750 triệu đồng chuyển cho chúng. Tới ngân hàng lần thứ ba, ông Bình định rút tiếp 250 triệu đồng song nhân viên tại đây nghi ngờ khách bị lừa đã không thực hiện giao dịch.

Theo nhà chức trách, ngoài việc khuyến cáo, không bao giờ công an gọi điện thông báo các sự việc như trên; phía các ngân hàng khi phát hiện khách rút tiền, chuyển tiền bất thường, cần báo cơ quan chức năng.

* Tên ông lão đã thay đổi.