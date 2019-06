Ông lão nhiều lần cưỡng bức bé gái 8 tuổi

Trần Văn Nghe tại cơ quan công an. Ảnh: An Phú.

Ngày 19/6, Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Trần Văn Nghe (69 tuổi, huyện An Phú) để làm rõ hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, tối tuần trước, thấy bé gái 8 tuổi đi xem tivi ở nhà người quen một mình, Nghe đã dụ dỗ và kéo vào nhà mình rồi cưỡng bức.

Một lúc sau, người thân đi tìm phát hiện cô bé từ nhà ông lão chạy ra với vẻ hoảng hốt nên gặng hỏi và biết được sự việc.

Làm việc với cảnh sát, Nghe cho biết trong gần hai tháng qua đã bốn lần xâm hại bé hàng xóm.

An Phú