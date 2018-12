Ông lão 71 tuổi bị nghi sát hại hai mẹ con ở Sóc Trăng

Cả nhà bị truy sát trong đêm, hai người bị đâm chết

Gần một ngày sau vụ án mạng khiến bà Nguyễn Thị Năm (79 tuổi) cùng con gái Võ Thị Phương (45 tuổi) tử vong, Công an tỉnh Sóc Trăng vẫn chưa bắt được nghi can 71 tuổi - con rể của bà Năm.

Gia đình bà Năm lo tang lễ cho hai mẹ con xấu số. Ảnh: Cao Xuân.

Chiều 6/1, căn nhà nhỏ ở ấp 2, xã Trinh Phú (huyện Kế Sách) của bà Năm phủ màu tang tóc khi gia đình tổ chức đám tang cho hai mẹ con cụ bà xấu số.

Người dân địa phương cho biết, kẻ tình nghi sống ở TP HCM. Khoảng 10 năm nay ông ta cất nhà gần nhà cụ Năm, sống như vợ chồng với con gái của cụ là Võ Thị Bảnh (47 tuổi). Gần đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên bà Bảnh bỏ đi đâu không rõ.

May mắn thoát chết trong cuộc truy sát khuya hôm trước, ông Nguyễn Văn Đời (44 tuổi, chồng bà Phương) kể, khi vợ chồng ông cùng bà Năm đang ngủ thì nghi can xuất hiện, hét to: "Tôi bực lắm rồi đó. Vợ tôi đâu?".

"Tôi bước tới khuyên có chuyện gì từ từ giải quyết liền bị ông ấy tấn công nhưng may mắn né được", ông Đời nói.

Ông Đời chạy ra sân kêu cứu. Khi mọi người tới nơi thì phát hiện mẹ con cụ Năm nằm chết trên vũng máu.

Phúc Hưng