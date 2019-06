Ông chủ CLB Poker ở Hà Nội bị bắt

Ba người lãnh đạo CLB Thể thao trí tuệ Bridge và Poker Capital & Pik Việt Nam bị cáo buộc tổ chức đánh bạc qua các trò chơi.

Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội (PC02) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Phúc (36 tuổi, chủ nhiệm CLB Thể thao trí tuệ Bridge và Poker Capital & Pik Việt Nam), Hoàng Minh Châu (37 tuổi, phó chủ nhiệm CLB), Nguyễn Tiến Long (37 tuổi, phó chủ nhiệm CLB) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. 24 người liên quan khác cũng đang bị điều tra.

Theo nhà chức trách, tháng 12/2017, Châu, Phúc và Long thành lập CLB Thể thao trí tuệ Bridge và Poker Capital & Pik Việt Nam, tổ chức thi đấu theo giải Tourement.

Người chơi phải đóng phí từ 250.000 đến 3,6 triệu đồng một người và được nhận phỉnh để chơi. Giải đấu diễn ra trong ngày, khi kết thúc, người đoạt giải sẽ được trao thưởng và không được đổi phỉnh thành tiền. Theo thống kê, số được trao giải chiếm tỷ lệ từ 10% đến 15%.

Cơ quan công an cáo buộc, để tăng lợi nhuận, nhóm Phúc đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi Sit and Go, còn gọi là Cash. Người chơi trực tiếp đổi tiền thành phỉnh (một phỉnh tương đương 1.000 đồng) thay cho tiền mặt để đặt cược.

Thực hiện chỉ đạo của Phúc, nhân viên chia bài sẽ cắt lại "tiền phí" với mức 5% trên tổng số điểm thắng cuộc thu được, nhưng không quá số phỉnh tương đương 300.000 đồng.

"Tiền phí" bằng phỉnh được bỏ vào hòm dưới gầm bàn. Cuối ngày, Long cho nhân viên tập hợp để quy đổi thành tiền thật.

Theo cơ quan chức năng, Châu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các bàn chơi Cash; phụ trách tuyển chọn nhân sự và trả lương cho nhân viên. Phúc sắp xếp lên lịch thi đấu, xử lý các vấn đề khiếu nại và phụ trách đào tạo nhân viên chia bài. Long thu hồi hòm phí, kiểm đếm số phỉnh... Số tiền hưởng lợi của nhóm Châu ước chừng 10,7% mỗi ngày.