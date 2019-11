Nữ tài xế taxi bị khống chế, đòi tiền chuộc

Hải PhòngChở khách từ quận Lê Chân sang huyện Thủy Nguyên, tài xế Phạm Thị Dung, 33 tuổi, bị khống chế bằng dao, kéo lên núi đòi nộp 200 triệu đồng mới thả.

Được công an giải thoát lúc 12h30 ngày 21/11, chị Dung khai trưa cùng ngày chở một khách nam khoảng 35 tuổi từ xã Niệm Nghĩa (quận Lê Chân) sang xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên). Khi tới thôn Núi 1, xã Thủy Đường, hành khách yêu cầu dừng xe, chờ bạn. Lợi dụng khu vực vắng người qua lại, khách rút dao khống chế, bắt chị Dung lên núi, đòi 200 triệu đồng tiền chuộc.

Phát hiện sự việc, người dân đã báo công an. Ông Nguyễn Văn Điệp, Trưởng công an xã Thủy Đường, cho biết công an xã và huyện Thủy Nguyên tới ngay hiện trường. Bị lộ, nghi phạm bỏ chạy lên núi Sơn Đào. Chị Dung được giải thoát trong tình trạng hai tay bị trói bằng băng dính.

Địa hình núi Sơn Đào hiểm trở, cây rừng rậm rạp, trải dài qua 4 xã Thủy Đường, Thủy Sơn, Đông Sơn, Hòa Bình và thị trấn Núi Đèo. Công an huyện huy động tới 200 người, gồm cả dân quân mang theo súng, gậy bao vây, chốt chặn các đường mòn lên xuống núi, bố trí các tốp vào rừng truy bắt.

Đến 14h chiều 22/11, xác định nhiều khả năng nghi phạm đã tẩu thoát, công an dừng bao vây núi, mở rộng địa bàn rà soát.