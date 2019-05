Nữ tài xế mất trộm xe Lexus dù vẫn giữ chìa khóa

"Đánh trộm" chìa khóa chiếc Lexus RX 350 trước khi bán, Tùng theo dõi người mua qua định vị rồi tìm cách lấy cắp xe.

Tối 1/5, chị Trần Thị Thanh Mỹ (37 tuổi) đi xe Lexus RX 350 biển số Hà Nội đến quán cà phê trên đường Hồ Xuân Hương (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). 21h30, chị ra về và không thấy xe đâu.

Chị mới mua lại xe từ một người ở TP HCM, giá 2 tỷ đồng. Xe có hai chìa khoá, một được chị cầm theo, chiếc còn lại để trong cốp.

Chiếc Lexus RX 350 đang được thay đổi màu sơn thì bị công an phát hiện. Ảnh: Ngọc Trường.

Một nhóm người sống tại biệt thự trong một khu đô thị ở tỉnh Hưng Yên bị Công an Đà Nẵng đưa vào diện nghi vấn do có thông tin họ sử dụng xe để đi lại ở đây. Ngày 10/5, công an đột kích căn biệt thự, tạm giữ Lê Văn Tùng (27 tuổi) và Vi Quang Vinh (24 tuổi, cùng trú Phú Thọ) và bốn người.

Tùng khai biết chủ nhân chủ cũ của chiếc Lexus RX 350 muốn bán xe nên hồi tháng 4 đã vờ mượn xe để gắn thiết bị định vị và làm thêm một chìa khoá.

Khi xe được bán cho chị Mỹ ở Đà Nẵng, Tùng và Vinh theo dõi qua định vị và đi từ Hà Nội vào đây. Tại quán cà phê hôm 1/5, Vinh trực tiếp dùng chìa khoá "đánh trộm" để lấy đi chiếc xe. Đi qua hầm Hải Vân, chúng thay biển giả rồi lái về khu đô thị, đưa tới thay đổi màu sơn tại gara ở Nam Định.

Khi công an thu giữ tang vật, chiếc Lexus RX 350 đã được đổi một nửa màu sơn. Hiện, hai nghi phạm đã bị công an quận Ngũ Hành Sơn khởi tố, bắt giam về tội Trộm cắp tài sản.