Nghệ AnNguyễn Thị Lê (21 tuổi) môi giới mại dâm cho khách đến nhà nghỉ của gia đình mình.

Lê, sinh viên đại học tại Nghệ An, đang bị tạm giữ hình sự về hành vi Môi giới mại dâm, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết ngày 3/10.

Một ngày cuối tháng 9, cảnh sát ập vào nhà nghỉ ở đường Lý Thường Kiệt (TP Vinh) bắt quả tang hai đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Các cô gái khai là nhân viên tại nhà nghỉ, bán dâm theo môi giới của lễ tân nhà nghỉ là Lê. Họ chỉ được nhận một nửa số tiền khách trả.

Lê cũng là con dâu của chủ nhà nghỉ.