Nữ sinh lớp 9 từ chối bán dâm để có 'váy đẹp, vàng đeo'

Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa giải cứu bé Thủy (15 tuổi) khỏi một điểm mại dâm.

Trước đó, bé Thủy vào kỳ nghỉ hè sau năm học lớp 9 được một người con gái trong họ hàng giới thiệu xuống thành phố Vinh giúp việc cho người quen. Nghe lời, ngày 24/6 Thủy bắt xe khách xuống Vinh thì được một phụ nữ hẹn điện thoại đón.

Được chở đi tới nơi có quang cảnh lạ, biển quảng cáo thông báo ở địa điểm Hà Tĩnh, Thủy tá hỏa, nhanh trí dùng điện thoại bí mật nhắn tin về số máy của chị gái với nội dung "chị ơi em sợ quá, người ta đang đưa em tới Hà Tĩnh".

Thủy sau đó được người phụ nữ đưa tới quán cà phê và nói "chịu khó tiếp khách sẽ được trả lương 15 triệu đồng/tháng, ngoài ra được mua váy đẹp và vàng để đeo".

Cháu bé được giải cứu về với gia đình. Ảnh: Tường Vy.

Khi Thủy từ chối, người phụ nữ giật túi đồ của cô bé thu hết điện thoại, giấy tờ không cho liên lạc với ai; yêu cầu phải cùng hai cô gái chào đón khách.

Một ngày sau, Thủy nhân lúc người xung quanh sơ hở đã lén mượn được điện thoại nhắn tin địa điểm cho chị gái. Khi cảnh sát ập vào, người phụ nữ là chủ quán đã chạy trốn. Thủy được giải cứu đưa về gia đình.

Cảnh sát đang làm rõ vụ việc.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Phương Linh - Tường Vy