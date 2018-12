Nữ sinh lớp 9 bị cưỡng bức trước mặt bạn

Ngày 26/11, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng Trần Đình Thi (26 tuổi, xã An Nông) về hành vi hiếp dâm nữ sinh lớp 9.

Kết quả điều tra xác định, đêm 20/11, hai cô gái đang đi chơi ở thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn thì bất ngờ bị Thi khống chế ép lên xe máy, chở ra cánh đồng vắng ở xóm 7, xã Minh Sơn.

Thi khống chế một cô gái để giở trò đồi bại. Cô còn lại đi cùng chứng kiến không dám kêu la vì sợ bị hãm hại.

Gây án xong, Thi bỏ trốn, nạn nhân chạy vào làng kêu cứu. Hai ngày sau nghi phạm bị bắt.

Công an huyện Triệu Sơn cho hay, Thi từng có hai tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản, mới mãn hạn tù tháng 4.

Lê Hoàng