Nữ giám đốc bị bắt khi định xuất cảnh

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Hà Nội vừa bắt giữ An Phương Thảo (43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại D&P Việt Nam) - bị can trốn truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Quyết định truy nã Thảo.

Cuối năm 2009, bà Thảo mời một nhà đầu tư nữ góp vốn vào 2 dự án Contresxim Cầu Diễn (Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) và dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Thảo thông tin, công ty hợp tác cùng công ty Bất động sản Thăng Long làm chủ đầu tư 2 dự án trên. Nếu tham gia góp vốn, nhà đầu tư được quyền mua đất tại dự án với giá ưu đãi…

Từng hợp tác trước đó, nhà đầu tư tin tưởng Thảo. Ngày 5/1/2010, bà Thảo ký giấy nhận gần 20 tỷ đồng của đối tác. Ba năm sau, không thấy 2 dự án được triển khai, bị đối tác đòi tiền, nữ giám đốc trả lại 8,4 tỷ đồng bằng hình thức bán nhà tại dự án Tây Đô. Đầu năm 2016, nạn nhân đã tố cáo hành vi của bà Thảo.

Theo nhà chức trách, Công ty Thăng Long giải trình, một trong 2 dự án trên đến nay chưa được cấp phép đầu tư dự án. Dự án còn lại không khả thi và đã được xây dựng vườn hoa công cộng. Đại diện công ty này khẳng định không có thoả thuận, cam kết bán căn hộ với bà Thảo.

Ngày 13/10, PC46 đã khởi tố bị can An Phương Thảo về tội danh trên. Do Thảo đi khỏi nơi cư trú và có dấu hiệu lẩn trốn nên PC46 đã ra quyết định truy nã và cấm xuất cảnh. Gần cuối tháng 10, Thảo bị bắt theo lệnh truy nã khi đang làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Cơ quan điều tra kêu gọi các bị hại tới trình báo.

Mai Chi