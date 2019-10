Nữ doanh nhân trốn nợ 31 tỷ đồng

Trần Thị Như Ý (34 tuổi, phường Phước Vĩnh, Huế) hứa trả lãi suất cao để vay tiền nhiều người dân trên địa bàn.

Ngày 22/10, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Ý đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nhà chức trách, tin tưởng Ý có chồng là công an, lại có cơ sở lớn kinh doanh đồ trẻ em, từ cuối năm 2017 đến năm 2019 nhiều người đã cho vay tổng cộng hơn 31 tỷ đồng. Tuy nhiên, họ sau đó phải viết đơn tố cáo đến cơ quan điều tra do Ý không trả tiền vay, đã trốn khỏi địa phương.

Các nạn nhân viết đơn tố cáo nghi can Ý. Ảnh: A.K

Công an Thừa Thiên Huế sau đó đề nghị Bộ Công an và công an nhiều địa phương cùng phối hợp truy tìm Ý.

Võ Thạnh