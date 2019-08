Nữ công nhân ở Sài Gòn bị oan

Sáng 16/8, chị Trân, 30 tuổi, được VKSND huyện Bình Chánh (TP HCM) bồi thường hơn 200 triệu đồng do truy tố oan 1.600 ngày.

"Nhận tiền bồi thường tôi rất mừng và cảm ơn VKS Bình Chánh đã tích cực giải quyết để kết thúc vụ việc. Tôi chỉ yêu cầu phần tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật, còn chi phí đi kêu oan, mất thu nhập thực tế cũng nhiều nhưng thôi", chị Trân nói và cho biết sẽ sắp xếp thời gian đi thăm, hỗ trợ cô bạn bị tai nạn một phần chi phí chữa trị.

Chị Trân (trái) và luật sư Bùi Quang Vũ - người hỗ trợ pháp lý, tại buổi bồi thường hôm nay. Ảnh: Cộng tác viên.

Theo nội dung vụ án, hơn 7 năm trước, chị Trân (công nhân ở huyện Bình Chánh) chở đồng nghiệp Mỹ Vân bằng xe máy trên quốc lộ 1A, từ cầu Bình Điền về chợ Bình Chánh (huyện Bình Chánh) va quẹt ôtô tải. Chị bị gãy tay, thương tật 13%; Vân bị xe tải cán qua đùi, thương tật 85%.

Tháng 10/2014, chị Trân bị VKS huyện Bình Chánh truy tố về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, khung hình phạt đến 5 năm tù. Theo VKS, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là Trân điều khiển xe không đúng phần đường, không làm chủ tốc độ, xử lý kém khiến Vân bị thương nặng.

Trân liên tục kêu oan, cho rằng ôtô tải bất ngờ chạy vào làn xe máy quẹt vào tay lái khiến chị mất thăng bằng. Xe tải sau đó đánh lái sang trái trở về làn ôtô, phanh đột ngột làm chị Vân ngồi sau xe máy ngã xuống đường. Tiếp đó có lực đẩy vào đuôi xe làm chị Trân ngã, bị xe ba gác kéo đi một đoạn.

TAND huyện Bình Chánh nhiều lần trả hồ sơ do chứng cứ buộc tội chưa rõ ràng nhưng VKS vẫn bảo lưu quan điểm.

Sau nhiều năm không chứng minh được chị Trân thực hiện hành vi phạm tội, tháng 10/2018, Công an huyện Bình Chánh đình chỉ điều tra bị can. Chị gửi đơn yêu cầu VKS huyện Bình Chánh xin lỗi và đòi bồi thường thiệt hại gần 400 triệu đồng do bị truy tố oan.

Trong buổi làm việc hồi đầu năm, chị Trân chấp nhận lời xin lỗi của đại diện VKS Bình Chánh mà không yêu cầu xin lỗi công khai, cải chính. Vì muốn sớm kết thúc sự việc để ổn định làm ăn, chị đồng ý giảm mức yêu cầu bồi thường xuống 200 triệu như VKS đề nghị.

Năm 2015 ở huyện Củ Chi cũng xảy ra vụ án tương tự. Thạch Thị Bé Trúc chở người bạn, va quẹt ôtô, làm cô bạn ngã tử vong. Trúc bị truy tố tội Vi phạm các quy định về điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ với khung hình phạt 3-7 năm tù. Sau nhiều lần tòa đưa ra xét xử nhưng trả hồ sơ yêu cầu làm rõ người lái ôtô gây tai nạn.

Tháng 8 năm ngoái, Công an huyện Củ Chi đình chỉ bị can do "quá trình điều tra có chuyển biến tình hình, hành vi của chị Trúc không còn gây nguy hiểm cho xã hội". Tuy nhiên, Trúc khẳng định mình bị oan và sẽ khiếu nại quyết định này.

Hải Duyên