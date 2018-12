Nổ trong trụ sở công an phường ở TP HCM

Bên trong sân trụ sở công an. Ảnh: Cộng tác viên.

Khoảng 14h30, tiếng nổ bất ngờ vang lên khiến nhiều người hoảng hốt. Tại hiện trường, một chiếc xe máy bị biến dạng, nhiều đồ vật và mảnh vỡ văng khắp nơi.

Một số xe khác và khu vực phía trước trụ sở công an ám khói đen...

Nổ tại trụ sở công an phường ở TP HCM

An ninh xung quanh khu vực đang được thắt chặt.

Trao đổi với VnExpress, đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Trưởng Phòng tham mưu, người phát ngôn Công an TP HCM) cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Hiện, chưa thể xác định vụ nổ do bom, xăng, tự nổ hay do tác động từ bên ngoài.

Công an phường 12 nằm trên đường Trường Chinh, một bên là trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tân Bình, bên còn lại là Ban chỉ huy quân sự.

