Những người đàn ông dùng 'kế bẩn' với bạn tình

Ứng phó thế nào khi bị tống tiền bằng clip 'tình một đêm'?

Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) hôm 7/5 đã khởi tố Phạm Văn Tài (22 tuổi) về tội Cưỡng dâm. Cuối tháng 4, Công an Nam Đàn nhận được đơn tố giác của chị Lam về việc bị yêu cũ là Tài thường xuyên dùng "ảnh nóng" của hai người để ép buộc quan hệ tình dục.

Chị cho hay trong thời gian yêu đương mặn nồng, mỗi lần đến nhà nghỉ "tâm sự", Tài thường sử dụng điện thoại chụp ảnh nói muốn lưu làm kỷ niệm. Từ tháng 3, hai người chia tay, chị Lam có người yêu mới. Tài níu kéo tình yêu song người phụ nữ kiên quyết từ chối.

Tức tối, Tài đã sử dụng chính những bức ảnh kỷ niệm "giường chiếu" để ép buộc làm theo ý mình. Mỗi lần muốn quan hệ tình dục, Tài gọi điện thoại bắt ép chị Lam đến một số nhà nghỉ, nếu không sẽ dọa tung lên mạng.

Giữa tháng 4 vừa qua, Tài gửi 4 tấm ảnh nhạy cảm cho người yêu mới của chị Lam khi biết hai người chuẩn bị làm lễ ăn hỏi. Lúc này, cô gái mới thú nhận mọi chuyện với gia đình.

Chị Lam và gia đình nhiều lần gặp Tài cầu xin buông tha nhưng không được đồng ý. Dịp lễ dịp 30/4 khi Tài tiếp tục nhắn tin, yêu cầu đến nhà nghỉ làm bạn tình, chị Lam đã tố cáo sự việc với cảnh sát.

Chiều 1/5, Tài gọi điện thoại cho chị Lam yêu cầu tới nhà nghỉ gặp mặt thì sẽ xóa ảnh. Cảnh sát bí mật áp sát và đã bắt quả tang hắn đang có hành vi cưỡng bức chị Lam. Chiếc iPhone5 có chứa nhiều tấm ảnh nhạy cảm Tài dùng để "tống tình" bị thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tài thừa nhận hành vi, khai quen chị Lam từ năm 2012, khi cả hai cùng rời quê xuống thành phố Vinh để trọ học. Hai người xác định sau khi ra trường sẽ làm đám cưới. Chị Lam tốt nghiệp về làm việc ở quê, còn Tài vẫn là sinh viên năm thứ 3. Xa mặt cách lòng, tình cảm rạn nứt.

Phạm Văn Tài tại cơ quan điều tra.

Tại Hà Tĩnh cũng từng xảy ra vụ án gây xôn xao dư luận khi cô sinh viên 24 tuổi tên Hoài tố cáo bị Phạm Thanh Bình lúc đó đang là sinh viên đại học ở Hà Nội đưa các hình ảnh nhạy cảm của chị lên Facebook do Bình lập.

Chị Hoài và Bình từng có thời gian yêu đương mặn nồng, trong những lúc ân ái Bình đã lưu lại clip và ảnh "nóng" người yêu. Tháng 10/2012, tình cảm rạn nứt, Bình cố gắng níu giữ, song Hoài kiên quyết chia tay.

Cho rằng bị "phụ tình", Bình lập tài khoản trên mạng xã hội Facebook mang tên người yêu cũ với mục đích bôi nhọ Hoài. Chỉ sau thời gian rất ngắn, những bức ảnh "nóng" đã được đăng tài lên đây. Dù sau đó Bình đã hối lỗi, gỡ hết ảnh xuống nhưng hệ lụy đã rất khủng khiếp. Hoài lúc đó đang trong thời gian thực tập đã phải xin nghỉ một thời gian để trốn tránh dư luận vì quá sốc...

Mới đây nhất, đầu tháng 5 Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) khởi tố Nguyễn Khánh Dương (26 tuổi) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, Dương có quan hệ yêu đương với chị Mỹ, lưu lại nhiều khoảnh khắc yêu đương mặn nồng bằng điện thoại. Gần đây, dù chia tay nhưng túng tiền tiêu xài, Dương đã dùng những bức ảnh này hẹn gặp chị Mỹ để tống tiền. Khi đang nhận 10 triệu đồng từ tay người yêu cũ tại quán cà phê thị trấn Cầu Giát, anh ta bị cảnh sát bắt quả tang.

Khi thụ lý vụ án của Tài, một cán bộ Công an huyện Nam Đàn cho biết trong những bức ảnh anh ta dùng để "tống tình" người cũ có rất nhiều tấm do chính nạn nhân cầm điện thoại "tự sướng".

Luật sư Lê Trung Hiếu cho biết, hành vi sử dụng ảnh nóng, cảnh nóng để đe dọa, cưỡng đoạt, ép buộc người khác làm theo ý mình là có dấu hiệu của tội làm nhục người khác hay truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Thời điểm thực hiện hành vi quay phim, chụp ảnh phần lớn các nạn nhân không ý thức được tác hại của việc này, thậm chí còn đồng thuận, chỉ đến khi hậu quả xảy ra mới hối lỗi thì đã muộn.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

