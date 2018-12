Những nghi phạm bỏ trốn trong vụ án liên quan ông Phan Văn Vĩnh

43 triệu tài khoản 'đốt' hơn 10.000 tỷ đồng vào game bài / Sắc thái khi hầu tòa của bị cáo trong vụ án ông Phan Văn Vĩnh

Trong phần thẩm vấn kéo dài cả ngày 14/11 tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan ông Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), gần chục bị cáo từng là chủ đại lý cấp một của đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ đều nhắc tới tên một người đàn ông đang bỏ trốn - Hoàng Thành Trung.

Vụ án dự kiến xét xử trong hơn 15 ngày, đây là phiên tòa lớn nhất từ trước tới nay ở Phú Thọ. Ảnh: Giang Huy

Theo hồ sơ vụ án, Trung (40 tuổi) là một trong ba người cầm đầu đường dây đánh bạc online xuyên quốc gia nói trên, cùng với Phan Sào Nam (cựu chủ tịch công ty VTC online) và Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch công ty CNC). Để phát triển game bài RikVip, tăng doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Trung trực tiếp xây dựng đại lý tổng.

Trung còn liên tục tạo dựng chân rết là các đại lý cấp một dày đặc khắp cả nước. Từ giữa 2015 tới giữa năm 2017, 25 đại lý cấp một do Trung tạo dựng, điều hành đã phát triển ra 6.000 đại lý cấp hai với 43 triệu tài khoản đánh bạc.

Một trong các đại lý cấp một này là Vũ Văn Dũng. Ngày 14/11 tại TAND tỉnh Phú Thọ Dũng khai khi gặp Trung đã đưa ra các chính sách hấp dẫn, còn nói: "Cứ yên tâm làm, đã có các thế lực lớn ở trên bảo kê". Trong gần hai năm, Dũng phát triển được hơn 1.000 đại lý cấp hai, giao dịch mua bán tổng lượng Rik là hơn 4.700 tỷ Rik, tương đương gần 4.000 tỷ đồng. Dũng hưởng lợi gần 10 tỷ đồng.

Nói về Trung, một đại lý cấp một khác là Nguyễn Văn Ngọc cũng khai "Anh ấy nói con game bài này sắp có giấy phép kinh doanh, khá mạnh. Bọn em cứ yên tâm làm, thoải mái phát triển không ảnh hưởng gì đến pháp luật đâu".

Trong số tiền bất chính mà đường dây đánh bạc được hưởng, Trung cùng Lê Văn Kiên (cũng đang bỏ trốn) được chia hơn 1.500 tỷ đồng. Hơn nữa, Phan Sào Nam còn khai đã chuyển cho Trung và Kiên cất giữ hộ số vàng, đôla Mỹ trị giá tới 530 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, những việc làm của Trung đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại điểm b khoản 2 điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tuy nhiên, do Trung bỏ trốn ra nước ngoài, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã truy nã toàn quốc và đề nghị Ban thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế. Nhà chức trách hiện tạm đình chỉ điều tra bị can với Trung, khi nào bắt được sẽ bị phục hồi điều tra, xử lý sau.

Người thiết lập hệ thống máy chủ đã "lặn mất tăm"

Theo cáo trạng, thực hiện chỉ đạo của Phan Sào Nam, Phan Anh Tuấn (cựu phó giám đốc Công nghệ Công ty VTC online) ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ, IP và cùng các thành viên Công ty VTC online thiết lập hệ thống máy chủ cho game bài Rikvip/Rikvip để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Nhà chức trách xác định hành vi của Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc. Song trong lúc chưa vụ án được điều tra, Tuấn đã trốn ra nước ngoài. Do việc truy nã trong nước và quốc tế chưa có kết quả, nhà chức trách tạm đình chỉ điều tra bị can với Tuấn, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Tuấn cũng là người được Phan Sào Nam khai đã chuyển số vàng và đôla Mỹ trị giá 150 tỷ đồng để nhờ cất giấu.

Người quản lý tiền chạy trốn khỏi Việt Nam

Lê Văn Kiên là người thực hiện chỉ đạo của Phan Sào Nam trực tiếp đối soát doanh thu với Đoàn Thị Thu Hà (kế toán Công ty CNC) và tiếp nhận tiền thu từ hành vi tổ chức đánh bạc do CNC chuyển đến.

Kiên trực tiếp chuyển tiền cho hệ thống đại lý để trả cho người thắng bạc. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của Kiên đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại điểm b khoản 2 điều 249 Bộ luật Hình sự 1999. Kiên hiện được xác định đã trốn ra nước ngoài và hiện bị truy nã.

Kiên cùng Hoàng Thanh Trung là hai người được Phan Sào Nam khai đã nhờ cất giữ 530 tỷ đồng.

Cho mượn tài khoản công ty để giúp rửa tiền

Theo cáo buộc, trước đề nghị của Phan Sào Nam, Nguyễn Trọng Thắng (43 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lô Gích) đã cho VTC online "gửi tiền" vào tài khoản của Lô Gích.

Trước khi Nam chuyển tiền, Thắng đều chỉ đạo nhân viên lập hóa đơn, chứng từ khống nhằm hợp thức hoá số tiền này.

Tổng số tiền Phan Sào Nam chỉ đạo Lê Văn Kiên chuyển vào tài khoản Công ty Lô Gích là hơn 800 tỷ đồng. Sau đó Thắng chỉ đạo nhân viên rút ra nộp vào các tài khoản cá nhân theo yêu cầu của Nam, trong đó có chuyển cho dì ruột của Nam 200 tỷ đồng để mua hơn 950 m2 đất ở TP HCM.

Cáo trạng thể hiện, hành vi của Thắng có đủ yếu tố cấu thành tội Rửa tiền, theo điểm a khoản 3 điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999. Do Thắng đã bỏ trốn, cơ quan điều tra truy nã và tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Được tạm đình chỉ điều tra vì mắc bệnh hiểm nghèo

Ngoài những nghi phạm trốn nã nêu trên, vụ án còn có Bùi Ngọc Hoàn (44 tuổi) - Giám đốc Công ty Cổ phần Lô Gích.

Thực hiện chỉ đạo của Thắng, Hoàn và nhân viên Công ty Lô Gích ký 36 đơn hàng khống kèm theo hóa đơn GTGT với doanh số 350 tỷ đồng với VTC online để chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Lô Gích.

Việc này giúp Nam hợp thức số tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Sau đó, Hoàn rút tiền nộp vào tài khoản trả thưởng cho người đánh bạc hoặc đưa cho dì ruột của Nam.

Nhà chức trách xác địnhh hành vi trên của Hoàn đủ yếu tố cấu thành tội Rửa tiền theo khoản 3 điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999. Tuy vậy, Hoàn mắc bệnh hiểm nghèo, không đủ điều kiện làm việc.

Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm đình chỉ điều tra, khi nào Hoàn đủ điều kiện sức khỏe sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.