Nhóm tội phạm Trung Quốc tung tin Liên Hợp quốc chuyển trụ sở

Kẻ gian loan tin đồn Liên Hợp quốc sắp chuyển về Trung Quốc để kêu gọi vốn đầu tư cho dự án di dời trị giá 6,2 tỉ USD.

Công an thành phố Tân Thành (tỉnh Tây An, Trung Quốc) sau 3 tháng điều tra (tháng 5-8/2019) đã xác định được 38 nghi can trong đường dây lừa đảo này. 27 người bị tạm giữ hình sự.

Các nghi can thành lập công ty ma, nói là phụ trách dự án di dời trụ sở Liên Hợp quốc từ thành phố New York (Mỹ) về tỉnh Tây An, tổng giá trị hợp đồng lên tới 6,2 tỷ USD.

Tòa nhà trụ sở Liên Hợp quốc (màu xám) được đặt tại thành phố New York (Mỹ) từ năm 1952.

Để kêu gọi vốn đầu tư cho dự án, kẻ gian tung tin đồn về vụ di dời, đồng thời làm giả nhiều giấy tờ của Liên Hợp quốc và các ngân hàng nước ngoài. Chúng còn thuê trụ sở sang trọng và giả mạo bằng chứng về số vốn điều lệ tới 9,9 tỷ nhân dân tệ. Tin tưởng điều này, 29 nhà đầu tư đã giao cho chúng hai triệu nhân dân tệ.

Chiêu lừa đảo này bị phát giác khi một người đàn ông họ Châu phản ánh tới nhà chức trách vào tháng 5 rằng mẹ của anh đã đầu tư 30.000 nhân dân tệ.

Tòa nhà trụ sở Liên Hợp quốc cao 155 m đặt tại thành phố New York (Mỹ) được hoàn thành vào năm 1952. Tổng chi phí xây dựng ước tính 65 triệu USD.

Quốc Đạt (Theo The Paper)