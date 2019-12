Nhóm thanh niên nghi sử dụng ma túy trong quán karaoke

Kiểm tra ba phòng hát tại quán karaoke Dubai ở phường Quảng Yên (thị xã Quảng Yên), cảnh sát bắt giữ 40 thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy.

Tối 22/12, khoảng 70 cảnh sát gồm Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thị xã Quảng Yên được điều động kiểm tra quán karaoke Dubai ở phường Quảng Yên.

40 thanh niên được đưa về Công an tỉnh Quảng Ninh bằng ba xe ô tô 29 chỗ. Ảnh: B.M

Kiểm tra tại ba phòng hát, cảnh sát bắt giữ 40 thanh niên gồm 25 nam và 15 nữ có biểu hiện sử dụng ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ một xe ôtô bảy chỗ và hơn 10 xe máy.

40 thanh niên được đưa về công an tỉnh bằng ba xe ôtô 29 chỗ để kiểm tra.

Chiều 23/12, thượng tá Vũ Xuân Lịch, Trưởng công an thị xã Quảng Yên cho biết, công an tỉnh đang tạm giữ 40 thanh niên để kiểm tra. "do số lượng đông nên chưa có kết quả", ông Lịch nói.

Cách đây khoảng 3 tuần, cũng tại quán karaoke Dubai, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 18 thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy, thu giữ một số tang vật.