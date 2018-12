Nhóm thanh niên đánh nữ nhân viên hàng không bị đề nghị khởi tố

Ba thanh niên đánh nữ nhân viên ở sân bay Thọ Xuân

Chiều 25/11, Phó cục trưởng hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn ký quyết định cấm bay thời hạn một năm đối với Phạm Hữu An (28 tuổi), Lê Văn Nhị (41 tuổi) và Lê Trung Dũng (34 tuổi). Lý do, những người này đã có hành vi gây rối trật tự công cộng, hành hung nhân viên hàng không tại sân bay Thọ Xuân hôm 23/11.

Ba thanh niên hành hung nữ nhân viên ở sân bay Thọ Xuân Video nhóm thanh niên hành hung nhiều nhân viên sân bay Thọ Xuân chiều 23/11.

Ngoài ra, sau khi kết thúc thời hạn cấm bay, nhóm người trên phải chấp hành kiểm tra trực quan bắt buộc thêm 12 tháng. Đây là việc nhân viên kiểm soát an ninh hàng không trực tiếp sử dụng tay, mắt và các giác quan khác để kiểm tra người, phương tiện, đồ vật nhằm nhận biết và phát hiện vật đáng ngờ, vật phẩm nguy hiểm...

Theo ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, hành vi của nhóm thanh niên có tính chất côn đồ, lại diễn ra ở một nơi nhạy cảm về an ninh như sân bay. Do đó, cơ quan này đã đề nghị công an xem xét khởi tố vụ án do nhóm thanh niên có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Theo xác minh của nhà chức trách, Lê Trung Dũng - một trong số thanh niên tham gia đánh nữ nhân viên hàng không là con trai của nguyên chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (về hưu năm 2015). Một người khác liên quan đến vụ việc là Lê Văn Nhị cũng ở xã Xuân Quang.

Trước đó khoảng 14h20 ngày 23/11, ba người gồm Phạm Hữu An (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), Lê Văn Nhị (xã Xuân Quang, Thọ Xuân) và Lê Trung Dũng (ở xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân) vào sân bay Thọ Xuân tiễn một người bạn lên máy bay vào TP HCM.

Nhóm thanh niên đạp ngã nữ nhân viên hàng không ở sân bay Thọ Xuân. Ảnh cắt từ Video.

Sau khi hành khách hoàn tất thủ tục, ba thanh niên nhờ nhân viên hàng không Lê Thị Giang chụp ảnh tại khu vực sảnh ga đi. Nhóm này sau đó tiếp tục yêu cầu được chụp ảnh chung với nữ nhân viên nhưng chị Giang từ chối do đang làm việc.

Không được đáp ứng yêu cầu, ba người này đã to tiếng chửi bới, tát vào mặt chị Giang. Thấy nhân viên bị đánh, một nữ cán bộ quản lý chứng kiến chạy ra can ngăn lập tức bị Nhị đấm vào đầu, đạp ngã.

Hai nhân viên kiểm soát an ninh Trịnh Ngọc Hoàn, Vũ Quốc Hoàn thực hiện nhiệm vụ tại vị trí ga đi đến ngăn cản cũng bị Dũng giật mũ, đấm vào người...

Nhóm thanh niên sau đó tiếp tục la hét, buông lời doạ nạt tục tĩu khiến nhiều hành khách và nhân viên sợ hãi. Nhóm này chỉ dừng tay khi lực lượng kiểm soát an ninh hàng không Thọ Xuân có mặt, khống chế.

Lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Thọ Xuân đã yêu cầu lập biên bản, bàn giao hồ sơ cho Đồn công an Mục Sơn (thuộc công an huyện Thọ Xuân) xử lý theo thẩm quyền. Vụ việc được hành khách dùng điện thoại ghi hình đăng lên mạng xã hội.

Đại diện Cảng hàng không Thọ Xuân cho hay, nhóm thanh niên gây rối có biểu hiện say rượu.