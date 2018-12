Nhóm thanh niên chặn đường, cướp xe của thiếu nữ

Ngày 20/11, Công an quận Long Biên đã khởi tố, tạm giam Phạm Thanh Tùng (21 tuổi) và em ruột Phạm Xuân Trường (17 tuổi) cùng ở Hải Dương; Trình Văn Hưng (20 tuổi, ở Thanh Hoá) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Cơ quan chức năng đang truy bắt Vũ Khắc Tuấn (53 tuổi, Hải Phòng), nghi can có 5 tiền án được cho là đứng sau nhóm cướp này.

Hai trong số 3 bị can cướp tài sản. Ảnh: H. Trung.

Khoảng 0h25 ngày 22/10, Tuấn cùng 3 thanh niên trên phục kích ở địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên, chặn cướp được xe máy và điện thoại di động của một cô gái. Chiếc xe cướp được, chúng bán 1,5 triệu đồng, sau đó Tuấn tách khỏi nhóm cướp.

Một ngày sau, khi đang lang thang tại khu vực đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai), nhóm Trường, Tùng, Hưng bị công an kiểm tra hành chính vì có dấu hiệu nghi vấn. Cả ba thừa nhận việc gây ra vụ cướp trên.

Ngoài ra, đêm giữa tháng 10, anh em Tùng, Trường cùng với thanh niên tên Long rủ nhau đi cướp tài sản ở khu vực hồ Đầm Ấu, phường Bồ Đề, Long Biên và mang theo gậy gỗ làm hung khí gây án. Lúc đó, Long đứng ra chặn người đi đường hai lần nhưng không thành công, Tùng và Trường đã đuổi đồng bọn đi.

Sau đó, hai anh em Trường đã chặn cướp được chiếc xe đạp điện của một nữ sinh và bán được 1,5 triệu đồng. Khoảng 4 ngày sau, anh em Tùng - Trường lại rủ Long thực hiện phi vụ khác tại phường Gia Thụy nhưng bất thành.

Ba thanh niên trên khai, kẻ cùng tham gia thực hiện hành các vụ cướp là Tuấn. Mỗi lúc không có tiền ăn uống, chúng phải theo “chú Tuấn” vào một số nhà trọ và để nghi can này sờ soạng thân thể.

Công an quận Hoàng Mai đã chuyển hồ sơ và các bị can trên cho Công an quận Long Biên thụ lý theo thẩm quyền.

Hoàng Việt