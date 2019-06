Nhóm người Trung Quốc thuê nhà ở Quảng Ninh để tổ chức đánh bạc

Cảnh sát thu giữ hàng chục bộ máy tính có liên quan đến hành vi đánh bạc qua mạng và trộm cước viễn thông của nhóm nghi phạm Trung Quốc.

Nhóm nghi phạm người Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: C.A

Chiều 6/6, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 25 nghi phạm, trong đó có một phụ nữ Việt Nam, để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.

Nhóm này thuê sáu phòng tại chung cư Green Bay Premium và một căn hộ liền kề thuộc khu đô thị Hạ Long Marina (phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) để tổ chức đánh bạc.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hàng chục bộ máy tính và một số thiết bị công nghệ khác có liên quan đến hành vi đánh bạc qua mạng và trộm cước viễn thông.

Cảnh sát thu giữ nhiều máy tính cùng thiết bị công nghệ cao. Ảnh: C.A

Nhóm này khai nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 28/5, lợi dụng lãnh thổ và hạ tầng mạng Internet của Việt Nam để tổ chức đường dây đánh bạc cho người Trung Quốc.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất việc lấy lời khai, di lý nhóm nghi phạm ra cửa khẩu Móng Cái bàn giao cho nhà chức trách Trung Quốc.

Trước đó ngày 17/4, trong lần kiểm tra một ngôi nhà tại Móng Cái có 11 người Trung Quốc thuê ở, đoàn liên ngành phát hiện những người này tự ý đầu tư, lắp đặt, sử dụng một bộ thiết bị kích sóng thông tin di động không có giấy phép, gây nhiễu mạng thông tin di động.

Một số chuyên gia về công nghệ thông tin cho hay, không loại trừ khả năng nhóm người Trung Quốc trên dùng máy kích sóng điện thoại di động Trung Quốc để phục vụ việc đánh bạc qua mạng tại Móng Cái, nhằm tránh sự theo dõi, truy bắt của các cơ quan chức năng Trung Quốc.