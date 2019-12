Nghệ AnCảnh sát sát bắt Đà Xìa Tụ Vàng (23 tuổi), Vừ Xồng (20 tuổi) người Lào, thu 30 bánh heroin và 18 kg ma túy đá.

Lãnh đạo Công an Nghệ An cho biết, Vàng và Xồng bị bắt sáng 23/12 khi đang trên đường vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Mở rộng chuyên án, nhà chức trách bắt thêm Chìa Đơ (55 tuổi), Xổm Chày (26 tuổi) và Dì Và (22 tuổi) cùng trú tại Lào.

Tụ Vàng và Vừ Xồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CANA.

"Đây là đường dây ma túy lớn từ Lào vào Nghệ An làm điểm trung chuyển để đưa đi tiêu thụ nơi khác", lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An nói.

Chuyên án đang được mở rộng.