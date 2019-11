Nhóm khủng bố hầu tòa

TP HCMTòa xác định Châu Văn Khảm, Việt kiều Australia, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam lôi kéo người tham gia tổ chức Việt Tân, đưa ra nước ngoài huấn luyện.

Ngày 11/11, Châu Văn Khảm (70 t uổi, quốc tịch Australia) bị TAND TP HCM tuyên phạt 12 năm tù về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, buộc rời khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong bản án. Bị xác định cùng tội danh, Nguyễn Văn Viễn (quê Quảng Nam) bị tuyên 11 năm tù, Trần Văn Quyền (quê Hà Tĩnh) nhận 10 năm tù.

"Hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn công khai tại tòa cho thấy có đủ cơ sở xác định các bị cáo đều biết Việt Tân là tổ chức phản động nhưng vẫn tham gia, nên phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc", HĐXX nhận định.

Liên quan vụ án, 3 người khác bị phạt 3-4 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Khảm trả lời thẩm vấn tại tòa. Ảnh: Hải Duyên.

Theo cáo trạng, Khảm định cư tại Australia, tham gia tổ chức Việt Tân năm 2010 và làm đại diện Đảng bộ Sydney kiêm Bí thư đảng bộ Úc Châu. Tổ chức Việt Tân do Đỗ Hoàng Điềm làm chủ tịch, hoạt động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Khảm được Điềm giao nhiệm vụ phát triển lực lượng, huấn luyện, đào tạo, xâm nhập về Việt Nam cung cấp tài chính, kích động biểu tình... Cuối năm 2018, Khảm từ Australia đến Campuchia, sau đó dùng CMND giả nhập cảnh vào Việt Nam thuê khách sạn ở TP HCM sinh sống, tuyên truyền đường lối cho các thành viên mới của tổ chức, trong đó có Viễn (xe ôm Grab) và Quyền (thợ lắp camera). Hai người này được đưa sang Campuchia tham gia lớp huấn luyện do Điềm và người của tổ chức Việt Tân thực hiện rồi nhận 600-900 USD chi phí.

Ngoài ra, Quyền được giao nhiệm khảo sát một số tuyến đường có lắp đặt camera và các tuyến xâm nhập đường bộ khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia để cung cấp thông tin cho tổ chức Việt Tân; thuê người làm hồ sơ xin việc và giấy tờ giả cho một số người trong tổ chức. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi của nhóm Khảm bị nhà chức trách phát hiện, ngăn chặn.

Do Điềm và một số người liên quan đang ở Mỹ nên Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tách hành vi của họ ra điều tra riêng.

Trước đó, ngày 4/6/2016, Bộ Công an đưa Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố tại Việt Nam.

Hải Duyên