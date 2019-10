Nhóm cán bộ giáo dục Sơn La sửa điểm vì 'sợ sếp'

Sáng 16/10, ngày thứ hai xét xử vụ án gian lận điểm thi THPT 2018 ở Sơn La, HĐXX dành phần lớn thời gian để xét hỏi làm rõ hành vi sửa điểm bài thi THPT quốc gia 2018 của 8 bị cáo.

Theo cáo trạng, vì động cơ vụ lợi cùng với việc lợi dụng chức vụ, các bị cáo đã cùng nhau nâng điểm cho 44 thí sinh, từ 29/6 đến 3/7/2018. Đầu tiên, tổ xử lý bài thi trắc nghiệm do bị cáo Trần Xuân Yến (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) làm tổ trưởng không niêm phong để dễ lấy bài thi ra sửa. Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng) sau đó rút bài thi theo danh sách các thí sinh được nhờ sửa điểm bằng hai cách. Thứ nhất, bà đối chiếu đáp án sửa từng câu, câu nào sai thì tẩy đi và dùng bút chì tô lại vào ô đáp án đúng sao cho số điểm đạt yêu cầu nhờ nâng. Thứ hai, bà tẩy toàn bộ ô tròn phần trả lời sau đó tô lại phần trả lời theo đáp án đúng.

Sửa xong, bà Nga và bị cáo Đặng Hữu Thủy (phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu) xóa hết các bài thi gốc từng môn và đẩy ảnh các bài thi đã quét lại vào thư mục tương ứng từng môn, điểm thi. Mỗi lần quét lại, bà Nga đều thay đổi hệ thống giờ trên máy tính để phù hợp với thời gian quét ảnh bài thi gốc trước đó. Quá trình sửa bài đều được hai cán bộ công an là bị cáo Đỗ Khắc Hưng và Đinh Hải Sơn hỗ trợ mở cửa Phòng xử lý bài thi trắc nghiệm.

Trong hơn một tiếng trả lời thẩm vấn sáng nay, đứng khom người, chắp tay phía trước, bị cáo Nga trả lời rành mạch về các ngày sửa điểm bài thi, đúng như nội dung truy tố.Bà khai trước và trong thời gian chấm thi, bà trực tiếp nhận thông tin nhờ nâng điểm cho 39 thí sinh.

Ngày 29/6/2018, bà tổng hợp danh sách các thí sinh cần sửa bài thi nâng điểm theo địa điểm, sau đó mang danh sách này đến phòng xử lý bài thi trắc nghiệm tại trường THCS Quyết Thắng, thành phố Sơn La.

Chiều cùng ngày, bà Nga bảo bị cáo Cầm Thị Bun Sọn (phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng) chọn các túi bài thi của điểm thi trường THPT Tô Hiệu - địa điểm có nhiều bài thi cần nâng điểm - để "quét" trước. Sau khi mở niêm phong Nga và Đặng Hữu Thủy tiến hành "quét" bài thi. Quét xong, bà Nga không niêm phong lại theo đúng quy chế.

Giữa buổi làm việc Nga gặp cán bộ công an Đỗ Khắc Hưng đặt vấn đề: Hết giờ làm việc cho tổ xử lý bài thi ở lại rút sửa bài thi cho thí sinh. Được ông Hưng cho vào phòng xử lý bài thi trắc nghiệm, sau khi rút được các bài thi, cả ba thống nhất mang về nhà riêng của ông Thủy ở thành phố Sơn La để sửa.

"Bị cáo có nhớ buổi sửa bài thi tiếp theo diễn ra như thế nào không?", chủ toạ hỏi. Bà Nga cho hay, khoảng 20h ngày 30/6/2018 bà cùng ông Thủy đi xe máy, còn Huynh đi ôtô đến điểm chấm thi.

Sau khi Huynh gặp cán bộ công an Đinh Hải Sơn trao đổi, cả nhóm lên phòng chấm thi. Bị cáo Sơn mở cửa sắt cầu thang tầng một và đưa chìa khóa phòng xử lý bài thi trắc nghiệm cho Nga. Cả nhóm sau đó lại mang bài thi về nhà Thuỷ để sửa.

"Việc đem bài thi về nhà Thuỷ do ai đề xuất?", HĐXX truy vấn. Bà Nga nói do sợ sửa bài ngay tại điểm thi sẽ dễ bị phát hiện nên "hiến kế" đưa về nhà ông Thuỷ. Kế sách này được cả nhóm thống nhất và thực hiện theo.

"Tại sao bị cáo nhận danh sách các thí sinh từ những người khác để sửa điểm theo yêu cầu", HĐXX truy vấn. Bà Nga trả lời trước kỳ thi được sếp Yến gọi sang phòng đưa danh sách, đồng thời nhắn kỳ thi năm nay có một số trường hợp của ông Hoàng Tiến Đức (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) nhờ. "Bị cáo không thể không cầm và không làm theo", bà Nga khai.

"1,040 tỷ đồng bị cáo nhận qua việc nâng điểm cho 4 thí sinh thì vì mục đích gì", chủ toạ ngắt lời. Bà Nga ấp úng nói biết việc cảm ơn bằng tiền là sai. Nhưng bà cũng đã làm việc vất vả nên mới nhận tiền.

Đối chất với bà Nga, bị cáo Thuỷ, Sọn xác nhận lời khai về hành vi sửa điểm của Nga là đúng. Tuy nhiên, bị cáo Sọn cho biết hoàn toàn bị động về thời gian, địa điểm sửa bài thi. "Vì chị Nga nói 'sếp đã có lời' nên tôi cả nể và nghĩ đó là nhiệm vụ nên mới làm theo", bà Sọn nói.

"Mục đích của bị cáo là gì?", HĐXX hỏi bị cáo Thuỷ và Sọn. Ông Thuỷ trả lời chỉ vì tình cảm bạn bè, đồng nghiệp chứ không có bất kỳ lý do nào khác. Người nhà các thí sinh cũng chỉ nhờ xem điểm giúp chứ không trao đổi cụ thể nâng bao nhiêu điểm và số tiền bồi dưỡng. Sau có kết quả điểm thi, ba gia đình thí sinh có đến nhà cảm ơn 500 triệu đồng. Việc này là "ngoài mong muốn" và ông đã trả lại sau đó.

Còn bị cáo Sọn khai thấy bà Nga sửa điểm thi vất vả và áp lực nên mới giúp đỡ vì "cả nể" chứ không có động cơ nào khác. "Nếu không làm, tôi sẽ bị đồng nghiệp chê trách", bị cáo khai.

Phiên tòa đang tiếp tục làm việc.

Ngày 15-20/10, TAND tỉnh Sơn La xét xử 8 người bị cáo buộc "vì động cơ vụ lợi và lợi dụng chức vụ" đã cùng nhau nâng điểm cho 44 thí sinh trong các ngày từ 29/6 đến 3/7/2018.

Các bị cáo gồm: ông Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo), Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng phòng Khảo thí, Sở Giáo dục và Đào tạo), Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo), Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên đội phó đội giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý).