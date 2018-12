Nhóm bụi đời chuyên trộm xe máy liên tỉnh

Ngày 16/4, công an phường Hòa Khánh Nam đã bàn giao 10 nghi phạm cùng nhiều xe máy là tang vật liên quan đến 18 vụ trộm xe máy cho công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) thụ lý theo thẩm quyền.

Tang vật vụ án bị công an thu giữ. Ảnh: N.T.

Trước đó, công an phường Hòa Khánh Nam tuần tra địa bàn, phát hiện hai nhóm thanh niên có hành vi trộm cắp xe máy nên vây bắt. Một nhóm gồm 6 nghi phạm do Lê Văn Hiểu (16 tuổi) và Lê Văn Sang (15 tuổi) cầm đầu. Nhóm còn lại 6 nghi phạm do Nguyễn Quốc Tín (29 tuổi) và Nguyễn Hữu Thảo (34 tuổi) cầm đầu.

Hai nhóm này khai nhận đã gây ra 18 vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh, tại các địa phương Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Công an cho biết, đa số các nghi phạm đều bỏ nhà đi bụi đời, có tiền án, tiền sự và kết quả kiểm tra dương tính với ma túy.

Nguyễn Đông