Nhiều viên đạn được tìm thấy sau vụ nổ súng ở xứ Thanh

Côn đồ nổ súng bắn thủng đùi người đàn ông

Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra trưa 20/8 tại xã Quảng Yên. Cảnh sát đang truy bắt các nghi phạm để củng cố chứng cứ, khởi tố bị can, đồng thời xem xét khởi tố thêm một số hành vi khác. Hiện chưa có nghi can nào bị bắt giữ.

Một trong số nghi phạm nổ súng bị camera của gia đình anh Đỉnh ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ hai con dao (loại dao rèn dài 50 cm bản rộng 5 cm), 25 mẩu kim loại màu đen kích thước không đều nhau (dạng đạn gém), hai mẩu kim loại dạng đạn súng thể thao. Nhà chức trách xác định, số súng nhóm côn đồ sử dụng là súng ria, súng thể thao tự chế và ít nhất có hai khẩu được đem đến hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong quá trình vận tải vật liệu xây dựng (đất, cát) giữa Bùi Ngọc Hùng (20 tuổi, lái xe thuê cho anh Trịnh Ngọc Đỉnh, 45 tuổi, ở xã Quảng Yên, Quảng Xương) với một số người kinh doanh cùng nghề ở xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa nên nhóm này gọi đồng bọn tìm đến "dằn mặt".

Trưa 20/8, nhóm thanh niên khoảng 20 người mang súng, dao kiếm và mã tấu đi ôtô đến gia đình anh Đỉnh tìm lái xe Hùng. Không gặp được, nhóm côn đồ đập phá hai ôtô của gia đình anh Đỉnh đỗ ngoài cổng.

Khi người nhà anh Đỉnh chạy ra hô hoán, một tên trong nhóm đã nổ súng khiến anh Trịnh Ngọc Thành (36 tuổi, em trai anh Đỉnh) bị thương ở đùi. Nhóm thanh niên còn ném nhiều con dao sắc nhọn vào trong nhà anh Đỉnh trước khi lên ôtô bỏ chạy. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của gia đình anh Đỉnh ghi lại.

Chính quyền địa phương cho hay, gia đình anh Đỉnh làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng nhiều năm nay, kinh tế khá giả.

Lam Sơn