Nhiều sếp công an ở Đà Nẵng xin nghỉ hưu trước tuổi

Sáng 22/8, đại tá Lê Văn Tam (Giám đốc Công an Đà Nẵng) cho biết 10 lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Hầu hết là cán bộ lớn tuổi, có người còn vài tháng công tác là nghỉ hưu. Hồ sơ đã được Công an Đà Nẵng gửi ra Hà Nội, trình Bộ Công an xét duyệt.

Theo ông Tam, việc các cán bộ này xin nghỉ có một phần lý do thực hiện đề án tinh giản bộ máy của Bộ Công an. Sau sáp nhập và giải thể, Công an Đà Nẵng giảm từ 34 xuống còn 29 đơn vị. Số lượng lãnh đạo cấp phòng và các quận, huyện cũng tăng lên.

Từ ngày 7/8, Bộ Công an bỏ 6 tổng cục và 60 cục. Ảnh: Nguyễn Đông.

Trước đó, ngày 21/8, Công an Đà Nẵng công bố quyết định của Bộ Công an sát nhập Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy về công an thành phố, giảm biên chế từ 500 xuống 300 người trong lực lượng này.

Ban lãnh đạo Công an Đà Nẵng hiện gồm một giám đốc và 8 phó giám đốc, trong đó có hai tân phó giám đốc nguyên là giám đốc, phó giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.