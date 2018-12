Nhiều phụ nữ tiếp tục sập bẫy quà hàng hiệu của 'người tình ảo'

Ngày 24/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết tiếp tục phong tỏa, thu 800 triệu đồng do các nạn nhân trú tại địa phương chuyển vào tài khoản của nhóm nghi can người ngoại quốc. Từ tháng 4 đến nay, tổng số tiền phong tỏa từ tài khoản này lên đến 2,5 tỷ đồng.

Nhà chức trách cho hay, đầu tháng 4, cảnh sát nhận đơn cầu cứu của một số phụ nữ về việc bị nhiều nam thanh niên nước ngoài quen qua mạng lừa đảo số tiền lớn.

Qua điều tra, cảnh sát xác định các nghi can thường qua Facebook, Skype, Viber để kết bạn với phụ nữ Việt Nam rồi tán tỉnh yêu đương, hứa tặng quà. Sau đó, họ cấu kết với một số người Việt đóng giả nhân viên hải quan, công ty chuyển phát nhanh yêu cầu "người tình" đóng các loại phí để được nhận tặng phẩm. Trong một số trường hợp, nhóm trai Tây còn hỏi mượn tiền và hứa sẽ quay về Việt Nam trả lại gấp nhiều lần.

Với chiêu thức này, nhiều phụ nữ đã chuyển tiền và từ đó mất liên lạc. Món quà họ nhận được sau khi đã trả nhiều loại phí "ma" chỉ là những đồ vật rẻ tiền.

Những thùng quà "gửi từ nước ngoài" chỉ là những đồ vật rẻ tiền. Ảnh: Châu Khang.

Nhà chức trách xác định, vụ việc do đường dây gồm nhiều người tham gia. “Thủ phạm sở hữu tài khoản mang tên ngước ngoài, chỉ đăng duy nhất ảnh đại diện ăn mặc lịch sự, hình thức ưa nhìn. Khi làm quen phụ nữ, họ tự giới thiệu từng học tại một số trường đại học danh tiếng ở Anh, Mỹ…”, đại úy Lê Thành Long (Phòng Cảnh sát hình sự Quảng Ngãi) nói.

Theo lời khai của các nạn nhân, Công an Quảng Ngãi đã lần ra những tài khoản nhận tiền và phong tỏa để nhóm nghi can không thể rút ra sử dụng. Số tiền này sẽ được trả lại cho các nạn nhân. Tuy nhiên hiện vẫn còn người tiếp tục gửi tiền vào đây.

Nhà chức trách cho hay còn nhiều phụ nữ ở Quảng Ngãi bị sập bẫy này nhưng không trình báo cơ quan điều tra vì lý do cá nhân. Công an Quảng Ngãi đang phối hợp với công an các tỉnh như Hà Nam, Tây Ninh, TP HCM và Cần Thơ để mở rộng vụ án.

Châu Khang