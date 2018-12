Nhiều nữ sinh ở Đà Nẵng tố bị sàm sỡ giữa đường

Trên Fanpage Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng đăng tải thông tin cho biết thời gian qua ban quản trị nhận được nhiều phản ánh của nữ sinh về việc bị một người đàn ông trung niên sàm sỡ ở khu vực cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ). Quản trị viên cũng đề nghị các nạn nhân cung cấp thông tin về người đàn ông.

Fanpage Tuổi trẻ công an TP Đà Nẵng thông báo về vụ việc.

Bình luận dưới dòng thông báo này, nhiều nữ sinh cho biết là nạn nhân của trò sàm sỡ. "Em đi tắm biển về khuya, qua cầu vượt Hòa Cầm thì bị một người đàn ông khoảng 35 đến 40 tuổi chạy xe máy đập tay vào người. Khi em hoảng sợ rồ ga bỏ chạy, người này cười rất đểu cáng", một nữ sinh ĐH Duy Tân Đà Nẵng kể.

Một nữ sinh khác cho biết, khoảng 20h ngày cuối tháng 7, cô cũng bị một người đàn ông trung niên áp sát xe máy, đưa tay định sàm sỡ. Hoảng sợ, cô phanh xe gấp và bị té ngã. Người đàn ông cười rồi phóng xe đi. Theo nhiều nữ sinh, kẻ "biến thái" đi xe wave màu đỏ, biển số Quảng Nam.

Chiều 20/9, trung tá Lân Quang Phong, trưởng Đội điều tra tổng hợp công an quận Cẩm Lệ, cho hay đã tiếp nhận thông tin nhiều nữ sinh bị sàm sỡ qua fanpage của ngành.

Theo trung tá Phong, các nạn nhân có thể vì e ngại nên không đến cơ quan công an trình báo. "Công an quận đã cử trinh sát theo dõi khu vực này để truy tìm người khả nghi", trung tá Phong nói và kêu gọi các nạn nhân đến trình báo, cung cấp thêm thông tin để công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

