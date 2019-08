Nhiều lực lượng điều tra vụ quán Phở Hoà Pasteur bị tạt mắm tôm

Công an TP HCM rà soát nhiều băng nhóm hoạt động xã hội đen, tìm thủ phạm khủng bố quán phở nổi tiếng Sài Gòn bằng sơn, chất bẩn.

Ngày 3/8, Công an TP HCM phối hợp Công an quận 3 truy bắt những nghi can liên tục tạt sơn, mắm tôm vào quán Phở Hòa trên đường Pasteur. Nhiều người liên quan bị triệu tập.

Cơ quan điều tra cũng làm việc với đại diện công ty thu nợ ở huyện Hóc Môn - nơi được uỷ quyền đòi người thân của chủ quán phở số tiền hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, phía công ty phủ nhận việc liên quan những nhóm người đến khủng bố quán phở bằng sơn, mắm tôm, chất bẩn...

Bảng hiệu quán phở bị ném sơn. Ảnh: Tùng Linh.

Phở Hòa Pasteur nổi tiếng Sài Gòn hơn 50 năm qua. Trình báo với Công an quận 3 cuối tháng 7, ông Phạm Tùng Linh (50 tuổi, chủ phở Hòa) cho biết quán 8 lần bị tạt sơn, mắm tôm, đồ bẩn... vì người thân thiếu nợ rồi lánh mặt. Ban đầu, các nhóm thanh niên thực hiện hành vi vào ban đêm nhưng sau đó tấn công quán cả ban ngày. Rất nhiều thực khách, nhân viên hoảng sợ vì bị văng đồ bẩn vào người.

Theo chủ quán phở, nguyên nhân có thể là người thân của ông mượn tiền nhiều nơi rồi bỏ đi đâu không rõ. Người này kinh doanh điện thoại rồi chuyển sang mua bán ôtô, nhưng không liên quan đến gia đình ông Linh.

Có ít nhất 3 nhóm thanh niên to cao, bặm trợn đến quán ông Linh đòi nợ người quen kia số tiền 3 tỷ đồng. Họ đe dọa gia đình ông Linh nếu không trả nợ thay sẽ "cho quán phở đóng cửa". "Một tháng qua gia đình tôi sống trong sợ hãi, không dám ra đường; khách cũng vắng dần ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh", ông Linh nói.

Quán phở hơn 50 năm ở Sài Gòn liên tục bị tạt sơn, mắm tôm Phở Hoà nhiều lần bị khủng bố bằng mắm tôm, sơn. Video: Văn Điệp.

Quốc Thắng