Nhiều lực lượng công an vào cuộc vụ tin tặc tấn công sân bay

Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất bị tin tặc tấn công

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an) cho hay từ chiều 29/7, ngay sau sự cố tin tặc tấn công hệ thống mạng tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất (TP HCM), đơn vị đã huy động hàng chục trinh sát vào cuộc.

Ngoài lực lượng cảnh sát mạng chuyên nghiệp này, Bộ Công an còn cử Cục An ninh kinh tế tổng hợp (A85) và Cục An ninh mạng (A68) phối hợp làm việc chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam và Văn phòng thường trực Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia.

Người đứng đầu Công an Hà Nội, thiếu tướng Đoàn Duy Khương cũng xác nhận đã chỉ đạo nhiều lực lượng tham gia điều tra ngay thời điểm ghi nhận sự việc. Theo Giám đốc Công an Hà Nội, trước đó hệ thống phát thanh tại khu vực sân bay Nội Bài đã gặp trục trặc bất thường. Đội Phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử của PC50 Hà Nội đang phối hợp với các chuyên gia công nghệ truy tìm nguyên nhân các sự cố trên.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Trưởng phòng Tham mưu Công an TP HCM) cho hay đơn vị đang phối hợp với Bộ Công an điều tra vụ tin tặc này. Từ chiều tối 29/7, nhiều lực lượng công an thành phố và Công an quận Tân Bình đã được huy động tới sân bay Tân Sơn Nhất để đảm bảo an ninh trật tự.

Sau sự cố tin tặc tấn công, hành khách dồn ứ vì chưa thể làm được thủ tục bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Hùng Sơn.

Sự cố tin tặc tấn công được ghi nhận vào chiều 29/7 khi hàng loạt màn hình hiển thị thông tin chuyến bay tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất cùng hệ thống phát thanh của sân bay bất ngờ bị chèn nội dung kích động, xuyên tạc về biển Đông.

Cùng thời điểm, Vietnam Airlines xác nhận trang mạng chính thức của Vietnam Airlines đã bị chiếm quyền kiểm soát và chuyển sang trang mạng xấu ở nước ngoài. Trên trang xuất hiện các ngôn ngữ kích động. Dữ liệu của 400.000 hội viên khách hàng thường xuyên bị công bố. Việc bị hacker tấn công khiến nhiều chuyến bay bị chậm, hành khách ùn ứ tại các quầy làm thủ tục bay.

Đến 17h10, trang mạng của Vietnam Airlines đã được khôi phục. 18h, các hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống dữ liệu của Vietnam Airlines bị tấn công đã được cô lập và đang trong quá trình khắc phục.

Theo Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật, tin tặc chỉ xâm nhập được vào giao diện màn hình hiển thị các thông tin về chuyến bay của Vietnam Airlines tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, không xâm nhập hệ thống tra cứu, đặt vé. Hệ thống điều hành bay, an ninh của các sân bay này vẫn hoạt động bình thường.

Nhóm phóng viên