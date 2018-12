Nhiều du khách tại Sài Gòn bị cảnh sát dỏm cướp tài sản

Ngày 14/6, Công an TP HCM tạm giữ ít nhất 3 nghi can trong băng nhóm giả cảnh sát cưỡng đoạt, cướp tài sản hàng loạt khách nước ngoài, do Đặng Tuấn Thanh (21 tuổi, ngụ Tây Ninh) cầm đầu.

Thanh lúc bị bắt. Ảnh : Q.T

Trước đó, du khách 20 tuổi người Anh trình báo về việc bị cảnh sát dỏm bắt nộp tiền. Anh này cho biết đang chở bạn từ quận 1 về đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) thì bị nam thanh niên vượt lên, chặn lại.

Hắn nói tiếng Anh, xưng là cảnh sát Việt Nam, đòi kiểm tra giấy tờ. Đồng thời, nam thanh niên rút khẩu súng chĩa vào bụng du khách yêu cầu "đóng phạt" vì vi phạm giao thông. Do không có tiền mặt, nam thanh niên ngoại quốc bị ép lên xe chở đến trụ ATM rút. Sau khi lấy 8 triệu đồng và chiếc điện thoại của nạn nhân, tên này bỏ đi.

Hôm 26/5, du khách Nhật Bản 43 tuổi tập thể dục buổi sáng trên cầu Thủ Thiêm (quận 2). Vừa đi vừa nghe nhạc bằng chiếc điện thoại iPhone 6, ông bị nam thanh niên chặn lại, xưng cảnh sát. Tên này đòi kiểm tra điện thoại do "nghi ngờ liên quan tội phạm" rồi giật lấy, chạy mất.

Tương tự, ngày 31/5, thanh niên 26 tuổi người Hà Lan cùng bạn đi xe máy trên đường Đồng Văn Cống (quận 2) cũng bị gã cảnh sát dỏm chặn lại kiểm tra giấy tờ, sau đó lấy mất chiếc iPad, máy ảnh, máy quay và 2 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an TP HCM phát hiện Thanh có nhiều biểu hiện liên quan. Hắn có thời gian chạy xe ôm ở khu vực quận 1, biết tiếng Anh. "Đánh hơi" được cảnh sát theo dõi, ngay trong đêm Thanh dọn nhà đi chỗ khác nhưng bị Đội đặc nhiệm Công an TP HCM và Công an quận 1 bắt giữ.

Cảnh sát cũng thu giữ chiếc xe Thanh chạy khi gây án, 9 giỏ xách các loại, 6 bộ game phi tiêu, gậy chụp hình, 2 đồng hồ đeo tay, 3 gói hàng đá, máy tính xách tay... và một thẻ công an dỏm ghi dòng chữ "Certificate Police Office On Drug Crime".

Thanh thừa nhận đã thực hiện trót lọt 7 vụ cưỡng đoạt tài sản của du khách nước ngoài. Toàn bộ số tiền kiếm được anh ta mua ma túy đá về sử dụng.

Cảnh sát đang truy bắt những kẻ liên quan.

Quốc Thắng