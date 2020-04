Nhập hộ khẩu về nhà chồng, tôi có phải đổi chứng minh thư?

Tôi lấy chồng ở khác tỉnh và đã nhập hộ khẩu về đó có phải làm lại chứng minh thư do thay đổi nơi thường trú không? (Minh Anh)

Luật sư trả lời:

Theo điểm d khoản 1 điều 5 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCA ngày 26/09/2013 của Bộ Công an về Chứng minh nhân dân, bạn "thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" sẽ phải đổi chứng minh nhân dân.

Bên cạnh đó, điểm a khoản 2 Mục II Thông tư số 04/1999/TT-BCA (C13) ngày 29/04/1999 của Bộ Công an hướng dẫn một số điều của Nghị định số 05/1999 về Chứng minh nhân dân cũng quy định như sau: Những công dân đã được cấp chứng minh nhân dân mới theo Nghị định số 05/1999 ngày 3/2/1999 và giấy chứng minh nhân dân theo Quyết định số 143/CP được đổi lại trong trường hợp chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nếu chuyển đăng ký hộ khẩu thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố, công dân có yêu cầu sẽ được đổi lại.

Như vậy, bạn lấy chồng tỉnh khác và thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì được đổi lại chứng minh thư.

Hồ sơ đổi lại chứng minh nhân dân

- Đơn trình bày nêu rõ lý do xin đổi lại Chứng minh nhân dân.

- Hộ khẩu thường trú

- Chụp ảnh: ảnh do cơ quan công an chụp hoặc thu qua camera để in trên chứng minh nhân dân và tờ khai. Ảnh màu, kích thước là 3x4 cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục tác phong nghiêm túc, lịch sự.

- In vân tay hai ngón trỏ

- Khai tờ khai xin cấp Chứng minh nhân dân

- Nộp lại Chứng minh nhân dân thay đổi nội dung

Hồ sơ đổi lại chứng minh nhân nộp tại Công an cấp huyện nơi bạn đăng ký thường trú mới.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình

Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội