Nhân viên bến xe bị côn đồ truy sát: 'Tôi cứ ngỡ chỉ có trong phim'

Cả chục côn đồ truy sát nhân viên bến xe Vinh

Nạn nhân Chu Thị Hà Giang (35 tuổi, nhân viên thu phí tại Bến xe Vinh) kể sáng 24/6 chị cùng đồng nghiệp Nguyễn Thị Nga trực tại cổng bến. Hơn 11h, một nam thanh niên ngoài 30 tuổi mặc quần bò và áo sơmi đi xe SH mang biển số Nghệ An chở phía sau một phụ nữ đi tới. Do không trả phí, họ bị anh Hồ Sỹ Thế (nhân viên an ninh) không cho ra ngoài.

"Tôi nói với theo 'có 4.000 đồng không nạp còn nói gì nữa'… thì người phụ nữ nhảy khỏi xe máy sửng cồ 'bọn mày nói gì đấy', rồi rút cây gậy 3 khúc thủ sẵn trong người xông tới hành hung", chị Giang kể.

Chị Chu Thị Hà Giang kể lại sự việc. Ảnh: Thành Vinh.

Theo lời nhân viên thu vé này, chị bị đánh tới tấp vào người và đùi. Đau nhói, choáng váng, tôi chỉ kịp lu la vài câu rồi cố vung chạy thì vấp phải ghế ngã ra sân.." chị Giang kể.

Tiếp lời chị Giang, chị Nguyễn Thị Nga bảo may hôm đó đội mũ bảo hiểm. Thấy chị Giang ngã, chị định tới hỗ trợ thì bị người phụ nữ kia tấn công. "Tôi bị đánh vào đầu song đã có mũ bảo vệ", cô nhân viên đang mang thai tháng thứ 6 kể.

Sau khi một mình vung gậy tấn công, người phụ nữ này nhảy lên xe máy phóng đi, để lại câu dọa: "Bọn mày đợi tao 5 phút". Công an phường có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc song chừng 15 phút khi nhà chức trách rời đi, người phụ nữ này dẫn theo gần chục thanh niên chạy xe máy, tay lăm lăm dao kiếm, hung khí bất ngờ "đổ quân" tại cổng bến xe.

"Biết bọn chúng hung hãn, không chạy có thể sẽ mang thương tích hoặc mất mạng, tôi cùng một số nhân viên và chị Nga chạy qua nhà giữ xe tới văn phòng cách đó vài chục mét. Tất cả đứng ôm nhau mà run lập cập", chị Giang kể và bảo "đến bây giờ vẫn ngỡ chỉ có trong phim".

Không chỉ nhóm của chị Giang, gần chục cán bộ nhân viên khác tại bến xe cũng chạy nấp khắp ngóc ngách để trốn sự truy tìm của nhóm người này. Vừa chạy tìm người để chém, nhóm côn đồ liên tục vung dao kiếm để thị uy...

Sau khi gây náo loạn chừng 5 phút, nhóm côn đồ rời hiện trường.

Camera an ninh ghi rất rõ hình ảnh những người tham gia vụ truy sát tại bến xe. Ảnh: Cắt từ video.

Chứng kiến cảnh truy sát, một tài xế xe khách cho hay tuy không có mâu thuẫn nhưng anh khiếp sợ, đóng kín mít cửa xe ngồi im phía trong. "Chưa bao giờ trực tiếp thấy cảnh côn đồ gây náo loạn như vậy", anh nói.

Nhà chức trách xác định, chị Giang có nhiều vết bầm tím ở đùi do gậy sắt đánh trúng. Sức khỏe thai phụ Nga ổn định. Hai người phụ nữ cho hay dù biết cơ quan công an đã vào cuộc xử lý vụ việc nhưng 3 ngày qua vẫn nơm nớp lo sợ.

Ông Nguyễn Đức Tú, Phó trưởng bến xe Vinh cho hay, các nhân viên bến xe không có mâu thuẫn gì từ trước với đôi nam nữ đi xe SH và nhóm người kéo đến, "chỉ là to tiếng lúc thu phí vào cổng". Dữ liệu từ camera an ninh đã được bến xe gửi tới cơ quan công an.

Đến chiều nay, một nguồn tin cho hay cảnh sát đã làm rõ chân dung một số người trực tiếp tham gia vào vụ truy sát.

Thành Vinh

