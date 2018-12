Nhắn tin 'vu khống' lãnh đạo, giám đốc doanh nghiệp lĩnh án

Ngày 14/6, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt ông Hồ Sỹ Nhân (50 tuổi, chủ một doanh nghiệp xây dựng ở TP Pleiku) 12 tháng tù về hành vi Vu khống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến cuối 2017, ông Nhân đã dùng 30 sim không chính chủ nhắn tin tố cáo ông Hồ Phước Thành - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đến các lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND với nội dung thiếu căn cứ, bịa đặt, vu khống…

Giám đốc này cũng bị cho đã nhắn tin xúc phạm, chỉ trích các quyết sách của Tỉnh ủy, lãnh đạo đương nhiệm và khóa trước; phản ánh thiếu căn cứ một số công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư.

Giữa năm 2017, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai có văn bản gửi Tổng cục An ninh, Bộ Công an về các tin nhắn nói trên. Hơn một tháng sau, ông Hồ Phước Thành cũng trình báo bị nhắn tin xúc phạm, đề nghị công an xác minh, khởi tố vụ án. Ông Nhân sau đó bị bắt giữ.

Theo điều tra, ông Nhân cho rằng bị Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư nhiều lần gây khó khi xin phép xây dựng một khu trung tâm thương mại ở TP Pleiku, nên nhắn tin vu khống vào các kỳ Đại hội Đảng, họp HĐND để làm mất uy tín.