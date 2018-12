Sáng nay, trong lễ chào cờ đầu tuần tại trụ sở 54 Trần Hưng Đạo (Công an Hà Nội), 9 đơn vị nghiệp vụ gồm cảnh sát an ninh chính trị, an ninh kinh tế, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông... đều mặc trang phục mới.