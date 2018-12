Nhắc để xe vào nơi quy định, nữ bác sĩ bị đánh gãy răng

Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương (Công an Hải Phòng) đã triệu tập ông Nguyễn Văn Hưng (42 tuổi) trú tại thị trấn An Dương, huyện An Dương để làm rõ hành vi đánh bị thương nữ bác sĩ tại bệnh viện đa khoa An Dương.

Sáng 10/6, nữ bác sĩ Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện đa khoa An Dương (Hải Phòng) thấy chiếc ôtô của người nhà bệnh nhân đậu chắn lối vào nên đã nhắc chủ xe là ông Hưng để xe vào nơi quy định.

Ngay sau đó, hai bên lời qua tiếng lại. Ông Hưng đã lao vào hành hung nữ bác sĩ, gây thương tích. Kết quả khám và chụp X-quang cho thấy nạn nhân bị phù nề phần mặt bên phải, gãy răng số 7.

Ban giám đốc bệnh viện An Dương, Công an huyện đã điều tra, triệu tập ông Nguyễn Văn Hưng lên làm việc. Ông Hưng đã thừa nhận đánh nữ bác sĩ.