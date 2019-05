Nguyên trưởng ban quản lý rừng phòng hộ ở Nghệ An bị bắt

Ông Vinh bị cáo buộc chỉ đạo thuộc cấp lập khống một số hồ sơ để thanh toán kinh phí.

Ngày 27/5, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho hay đã khởi tố bị can với Võ Văn Vinh (51 tuổi, nguyên trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện Quỳnh Lưu), Nguyễn Thị Bích Thủy (37 tuổi, nguyên kế toán) cùng hai người từng là thủ quỹ của đơn vị về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cáo buộc, năm 2008 khi làm chủ đầu tư dự án trồng rừng phòng hộ trên địa bàn, ông Vinh đã buông lỏng, làm trái quy định nhà nước về quản lý vốn đầu và thanh quyết toán các nguồn ngân sách được cấp. Ông đã chỉ đạo thuộc cấp lập khống một số hồ sơ để thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước, không tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân theo quy định.

Từ năm 2009 đến 2012, ban quản lý rừng phòng hộ đã vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, làm thất thoát ngân sách hơn 750 triệu đồng.