Nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Ninh bị bắt vì đánh bạc

Chiều 6/9, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Trọng Lên (61 tuổi, nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Ninh); ông Trần Quốc Minh (59 tuổi, Giám đốc Ban quản lý dịch vụ công ích TP Hạ Long); ông Trần Duy Hoài (41 tuổi, quê Hưng Yên) và ông Trần Văn Thiện (59 tuổi, TP Hạ Long) để điều tra hành vi đánh bạc.

Theo nhà chức trách, khoảng 12h ngày 3/9, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang bốn người trên tại một ngôi nhà ở phường Hà Khẩu, TP Hạ Long đang đánh bạc theo hình thức đánh phỏm. Cảnh sát thu giữ trên chiếc bạc 11 triệu đồng. Công an tỉnh đã giao nhóm nghi phạm cho Công an TP Hạ Long thụ lý.

Ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết sẽ ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Trần Quốc Minh để xử lý theo quy định.