Người phụ nữ lao ôtô thủng bốn bánh vào trụ sở công an cầu cứu

Xe ôtô của nạn nhân bị phá hỏng. Ảnh: CTV

Công an thành phố Thái Bình (Công an tỉnh Thái Bình) đang tạm giữ ba nghi can Phạm Ngọc Hải (31 tuổi), Phạm Văn Cường (24 tuổi) và Mai Xuân Nam (21 tuổi).

Theo công an, Phạm Ngọc Hải có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ. Trưa 19/11, chị này lái xe từ Hà Nội về nhà Hải ở huyện Vũ Thư (Thái Bình) để thăm, đón con. Tại quê, chị này bị Hải cùng khoảng 10 người khác mang theo hung khí chặn đường, yêu cầu xuống xe nói chuyện.

Người phụ nữ cố thủ bên trong nên nhóm Hải chọc thủng lốp xe. Nạn nhân vội tăng ga bỏ chạy về trung tâm thành phố trong tình trạng bốn bánh xe thủng, non hơi. Được khoảng 3 km, chị lao xe vào sân trụ sở công an tỉnh cầu cứu.

Nhóm Hải đã xông vào trụ sở công an tỉnh đập phá tài sản, đánh người. "Sự việc diễn ra quá nhanh, khi cảnh sát 113 có mặt, nhóm này đã dùng gậy, gạch đập phá ôtô và dùng kéo cắt tóc người phụ nữ", trung tá Cao Giang Nam (Phó giám đốc Công an thành phố) cho biết.

Công an đã tạm giữ 3 người trong nhóm để điều tra sự việc.