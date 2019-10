Người phụ nữ bị phạt vì viết Facebook sai sự thật

Nghệ AnNgày 9/10, chị Hoàng Thị Phan (28 tuổi, trú thị xã Cửa Lò) bị phạt hành chính 2,5 triệu đồng do đưa tin sai về dịch tả lợn Châu Phi.

Theo quyết định xử phạt do Công an thị xã Cửa Lò ban hành, chị Phan đã phạm lỗi "thông tin sai sự thật trên mạng Internet, căn cứ Luật An ninh mạng và Nghị định 167/2013.

Nhà chức trách xác định, ngày 7/10, chị Phan dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng nội dung: "Lợn dịch chôn ở địa bàn phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) đã phun thuốc sâu rồi, nhưng sau một đêm vẫn bị trộm đào lên lấy hết sạch...".

Thông tin này bị cho rằng khiến nhiều người hoang mang bởi thị xã Cửa Lò đang có bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Hoàng Thị Phan được cơ quan an ninh mời tới làm việc. Ảnh: Công an cung cấp.

Làm việc với cơ quan an ninh, chị Phan khai trong lúc đi chợ nghe một người nói lợn chôn ở địa bàn nhưng bị đào lên lấy trộm. Trở về nhà, chị viết lên Facebook và sau đó đã xoá.

Nhà chức trách khẳng định, thông tin lợn bệnh bị đào trộm là sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Thừa nhận sai phạm, chị Phan đã nộp phạt.